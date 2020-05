Podem pressiona el PSOE per crear un impost als més rics

"Que els que més tenen contribueixin d'una forma especial a sostenir els que es veuran més afectats per aquesta crisi". Sota aquesta premissa, la formació de Pablo Iglesias està disposada a obrir el camí d'una reforma fiscal que permeti implantar un impost a les grans fortunes en un context d'una crisi econòmica sense precedents, que tindrà conseqüències en l'economia de les empreses però també en les famílies, que necessitaran més que mai les polítiques públiques, segons expliquen fonts de la població lila.

Per aquest motiu Unides Podem proposarà a la comissió per la reconstrucció econòmica i social del Congrés la creació d'aquest impost, que, segons els càlculs que fan, podria recaptar uns 11.000 milions d'euros, el que representaria un 1% del PIB. O el que és el mateix, un terç del dèficit que Espanya va registrar l'any passat i més del doble de la despesa de Sanitat del govern espanyol durant el 2019, assenyalen les fonts de Podem.

La proposta passaria per crear un tribut que substituís l'actual impost de patrimoni, que afectaria tots aquells patrimonis superiors a 1 milió d'euros i que s'aplicaria de manera progressiva, de manera que la major part de l'impost recauria sobre els 1.000 patrimonis més alts.

L'impost que proposa el partit suposaria un 2% pels patrimonis nets a partir d'un milió d'euros, un 2,5% a partir de 10 milions, un 3% a partir de 50 milions i un 3,5% a partir de 100 milions.

Un impost a debatre a comissió i no dins del govern

Tot i que la mesura és una de les propostes que la formació de Pablo Iglesias volia negociar en el si del govern (encara que no estigués prevista en el programa de coalició), fonts d'Unides Podem han explicat a l'ARA que el mateix president Pedro Sánchez i el vicepresident Pablo Iglesias van consensuar que es debatés dins de la comissió per a la reconstrucció econòmica i social del Congrés, per tal de buscar el màxim consens possible.

Precisament, aquest dimarts, i en resposta a les preguntes dels periodistes, la ministra d'Hisenda i portaveu del govern espanyol, María Jesús Montero, ha donat suport a la filosofia que "els que més tenen més aportin perquè el conjunt de la societat es pugui beneficiar de la distribució de la riquesa", però ha descartat la creació d'una figura expressa.

L'aposta de l'executiu passa, segons la ministra, per revisar les figures tributàries ja existents, i en aquest sentit ha assenyalat que la fiscalitat dirigida a la riquesa pot canalitzar-se a través de l'impost de societats, "on comparativament s'aporta més des de la petita i mitjana empresa que des de les grans societats i grups consolidats". Precisament el govern espanyol manté la intenció d'apujar-lo a les grans companyies en els pròxims pressupostos.

Cal tenir present que la proposta per crear aquest impost s'ha fet pública des d'Unides Podem, just un dia després que es filtrés a la premsa l'esborrany de l'ingrés mínim vital que ara mateix negocien les dues formacions del govern espanyol, que mantenen diferències sobre quina ha de ser la quantitat a determinar.