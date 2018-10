Pablo Casado promet una rebaixa d'impostos a les empreses

El president del Partit Popular, Pablo Casado, ha promès avui que si el seu partit arriba a governar el que farà és "no molestar" les empreses i abordar una profunda rebaixa d'impostos, com el de societats o l'IRPF. A més, ha rebutjat la taxa a les tecnològiques i al dièsel i ha dit que no incrementaria les cotitzacions a la Seguretat Social. Casado ha exposat aquestes idees durant la seva intervenció al congrés de l'Empresa Familiar que se celebra al Palau de Congressos de València.

"Els nostres plans com a PP no disten molt dels vostres. El que ha de fer un partit és no molestar les empreses i afavorir una regulació que faciliti la generació de riquesa i ocupació", ha defensat el cap de l'oposició dirigint-se als més de 600 directius de companyies familiars que assisteixen al fòrum.

Entre les mesures que Casado ha plantejat destaquen la rebaixa de l'impost de societats al 20%, el de l'IRPF al 40%, i la supressió de l'impost a l'estalvi i el de donacions i successions. En la mateixa línia, el líder conservador ha advocat per mantenir la reforma laboral i, fins i tot, accentuar-la, i ha proposat que les cotitzacions socials es publiquin en la nòmina perquè els empleats siguin conscients dels costos laborals.