El Pacte de Toledo acorda que les pensions tornin a lligar-se a l'evolució dels preus

Els partits polítics han acordat tornar a lligar les pensions amb l'evolució dels preus (IPC). Així ho ha explicat aquest dimecres la portaveu del PSOE a la comissió del Pacte de Toledo, Mercè Perea. "Esperem que hi hagi unanimitat", ha dit la diputada deixant entreveure que és possible que aquest punt no compti amb el consens unànime de tots els partits. Juntament amb Perea han comparegut el diputat representant del PNB, Íñigo Barandiaran, i també Carles Campuzano del PDECat.

"La recomanació no parla de cap altre factor, ni de cap altre indicador", ha explicat la diputada socialista. Així els partits abandonen les altres propostes que s'havien posat sobre la taula com el fet d'afegir-hi altres factors com la productivitat o l'estat de salut de les finances públiques de l'Estat. Per la seva banda, Campuzano ha explicat que es tracta "d'un acord de mínims" que busca recuperar la "viabilitat del Pacte de Toledo com a instrument de construcció de consensos al voltant de les pensions".

Així doncs, la discussió que s'havia encallat des de feia mesos s'ha abandonat del tot i s'ha retornat a la fórmula prèvia a la reforma del Partit Popular. Cal recordar que el 2013 el PP va posar en vigor l'Índex de Revalorització de les Pensions (IRP) que lligava la revalorització de les pensions a l'estat de les finances públiques i és el que ha provocat que els últims anys les pensions hagin augmentat un mínim del 0,25% en comptes de l'evolució dels preus com es feia fins aleshores.

Segons han explicat els diputats, "tots els grups han hagut de fer renúncies" per decidir arribar a aquest acord. El detonant que ha provocat el retorn a les posicions del 2013 és, segons el diputat del PNB, "la composició del parlament", que ha provocat que s'adonin de les dificultats d'arribar acords com fins ara.