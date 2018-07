Es manté la vaga del 'hàndling' del Prat tot i l'acord perquè no n'hi hagi a tota la xarxa d'Aena

Acord per evitar la vaga als serveis d'assistència a terra (el denominat 'handling', és a dir, manipulació de maletes i altres serveis a avions i passatgers) a tota la xarxa d'Aena.

Després de reunir-se a Madrid, l'Associació d'Empreses de Serveis d'Assistència en Terra a Aeroports (Aeata) i els sindicats USO, CCOO i UGT han arribat a una cord per evitar les aturades a tots els aeroports espanyols, que haurien afectat a més de 50.000 treballadors. El sector protestava per l'endarreriment de dos anys en el conveni del personal de 'handling'.

Després de l'acord, el nou conveni es firmarà el 30 de setembre i s'hi inclouran millores salarials i de drets laborals.

Sense acord a Catalunya

En canvi, la reunió dels sindicats amb Iberia a Barcelona no ha acabat igual de bé. Després de cinc hores de negociacions al Departament de Treball, les dues parts no s'han posat d'acord. D'aquesta forma, malgrat l'acord signat a Madrid, la vaga del personal de terra d'Iberia a l'Aeroport del Prat es manté per als dies 27 i 28 de juliol i 3 i 4 d'agost.

Els sindicats han alertat que Iberia és la responsable del 60% de les operacions de terra que es fan a El Prat.

"Hem estat a punt de tancar un acord", ha explicat Omar Minguillón, portaveu d'UGT a Iberia. El secretari de Treball, Josep Ginesta, ha explicat que fins i tot s'havia arribat a redactar un acord, però que Iberia s'ha fet enrere "en l'últim moment".

Altres vagues convocades

A banda de la vaga dels serveis de terra d'Iberia, també hi ha convocada una vaga dels treballadors de Ryanair per al dimecres i dijous de la setmana vinent (25 i 26 de juliol).

Tot plegat, a més, se sumarà als creixents problemes que està experimentant Vueling, on els retards i les cancel·lacions són cada cop més habituals malgrat que no hi ha cap vaga convocada.