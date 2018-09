Parlem aconsegueix 750.000 euros a través de petits inversors

L'operadora de telecomunicacions Parlem ha anunciat aquest dimarts que ha completat una ronda de 750.000 euros a través de petits inversors. L'empresa catalana va obrir-la el mes de juny passat i, a falta de dos dies per tancar-la, ja ha assolit el seu objectiu.

L'ampliació de capital s'ha convertit en la més gran del sud d'Europa feta a través de 'crowdfunding' (també anomenat micromecenatge), un mètode per captar inversió normalment a través d'internet. La ronda també s'ha convertit en la més alta que ha tancat mai The Crowd Angel, la plataforma online a través de la qual s'ha tancat l'operació.

El procés ha permès l'entrada de més de 300 nous inversors a Parlem, tots amb una participació mínima de 1.000 euros. A través d'un comunicat, l'empresa ha apuntat que ja s'ha "assolit l'objectiu de popularitzar la participació de la companyia, per aconseguir una base de nous socis [...] i poder preparar la futura sortida a borsa", prevista per al 2019. En una entrevista a l'ARA, el fundador i conseller delegat de la firma, Ernest Pérez-Mas ja va anunciar que l'operadora preveia fer el salt al mercat borsari, tot i que no va especificar si ho faria al mercat continu o al mercat alternatiu borsari (MAB).

Parlem, fundada l'any 2014, va tancar l'exercici 2017 amb una facturació de 3 milions d'euros, més del doble que l'exercici anterior. A través del mateix comunicat, el grup valora que les perspectives de creixement de cara al 2018 són "molt positives". Tan sols durant el primer trimestre d'aquest curs, l'operadora ha facturat un milió d'euros.

El creixement d'aquesta empresa va rebre un impuls destacat just després de l'1-O. En una entrevista a l'Agència Catalana de Notícies (ACN), el mateix Pérez-Mas va reconèixer que el nombre de clients de Parlem va augmentar un 45% des de la celebració del referèndum. " Observem moviments a les xarxes socials en què la gent demana consum de proximitat, i fan propostes per substituir companyies de fora per companyies d'aquí, com la nostra", va apuntar.