Pedro Nueno: "Nissan no estava ben gestionada"

Quin impacte tindrà el tancament de Nissan?

Al sector de l'automòbil, per cada treballador a la fàbrica n'hi ha deu a la cadena de valor, als proveïdors, a la logística, disseny o màrqueting. Si tanques una planta no s'ha de pensar només en els treballadors de la fàbrica, sinó també en els de fora. Hi haurà fàbriques de components que treballaran a un ritme més baix i tot això és un gran problema. Tindrà un gran impacte i especialment en un moment com aquest.

Com s'explica aquesta decisió?

Per obtenir bons resultats cal gestionar bé. I la planta de Nissan clarament no estava ben gestionada. Ha funcionat a un percentatge molt inferior a la seva capacitat, estava al 25% o al 30% i això no té sentit. Tancar una planta sempre és resultat d'una mala gestió; si haguessin estat capaços de posar aquí productes que es venguessin molt bé, la fàbrica hauria funcionat al màxim. Segurament no van triar bé els productes.

¿Era evitable aquest desenllaç?

Potser l'alta direcció no ha valorat la qualitat de la feina que es feia aquí perquè no està aquí, està lluny. I en aquestes decisions hi ha components polítics, compromisos amb el propi govern o amb altres governs. No sabem quina relació hi pot haver hagut entre el govern britànic i el japonès, però això mateix a mi m'ho havia explicat [l'expresident de Nissan] Carlos Ghosn.

¿Creu que la decisió pot ser revertible, com afirmen les administracions?

No ho sé, no ho crec. Fa la impressió que com a país no ens hem preocupat de crear la imatge que aquest és el millor lloc del món per fabricar cotxes, com sempre he defensat. Tenim treballadors de gran qualitat de cost baix, probablement el més baix d'Europa amb la seva qualitat; tenim càrrecs intermedis amb experiència i directius tan bons com a qualsevol altre lloc. Però sovint ens infravalorem. A més tenim proveïdors de tota mena i ubicacions fenomenals, amb una ciutat com Barcelona, que té un port increïble. Però aquí els polítics han estat lluitant per altres coses. Sovint han estat immersos en lluites impresentables, i potser el que es transfereix al món és que aquest país vol ser independent i sortir de la Unió Europea. Potser la gent del consell ha dit: "Això d'Europa és un embolic molt complicat, no sabem què passarà amb l'euro". I potser els anglesos s'han venut de meravella.