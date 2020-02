Girona, pendent de Ryanair i de la connexió amb l’AVE

De poc més de 600.000 passatgers al 2000, a batre rècords amb 5,5 milions el 2008... fins a caure a 1,9 milions l’any passat. Després de tastar la mel de l’abundància, l’aeroport de Girona afronta un futur incert que estarà marcat per tres factors: primer, els plans d’Aena per a l’aeroport del Prat i el paper que hi pot jugar Vilobí d’Onyar; segon, el que faci Ryanair -que aporta el 70% de passatgers anuals-, i tercer, si el govern espanyol executarà el promès baixador que connecti l’aeroport amb l’AVE.

Els del Prat i Girona “són dos aeroports diferents però que estan condemnats a ser complementaris perquè el de Barcelona està col·lapsat i Girona té moltes possibilitats per créixer”, diu Antoni Escudero, president de la Federació d’Hostaleria de les Comarques de Girona. “Un país amb un sol aeroport és un drama i els aeroports secundaris poden jugar un paper essencial: només cal veure com totes les grans ciutats en tenen. A més, significaria un reequilibri territorial”, afegeix el president del grup Costa Brava Centre, Martí Sabrià, que recorda també que “fa quatre dies a Barajas van haver de desviar avions i no és el mateix que es facin anar de Madrid a València que de Barcelona a Girona”.

El territori gironí vol que Vilobí d’Onyar complementi el Prat, però deixant clar que s’han de mantenir en tot moment autònoms: “Sempre hem defensat que volem ser decisius amb el nostre propi aeroport, que camini sol. I si altres companyies no poden operar al Prat per la seva situació de capacitat exhaurida, seran benvingudes”, diu Pere Vila, el president de l’Associació per a la Promoció i el Desenvolupament de les Comarques Gironines (AGi).

Pel que fa als plans de futur d’Aena, Vila apunta que estan “expectants a la nova planificació per les repercussions que podrien tenir a Girona a curt i a llarg termini”, però reconeix que “seria una notícia molt positiva per a les comarques gironines” si Girona acabés operant com a quarta pista del Prat. De fet, Vila exposa que mantenen un contacte “constant” amb Aena i que, a diferència del que passava fins ara, faran “campanyes de màrqueting conjuntes” per atreure noves aerolínies. Malgrat els esforços de l’AGi dels últims anys, no s’ha aconseguit captar més operadores que disminueixin l’excessiu pes que Ryanair té a Girona. I tot i que es va fer enrere en el tancament de la base que té a Vilobí, només la possibilitat que els irlandesos deixessin Vilobí va fer evident que, almenys ara per ara, el futur de l’aeroport depèn dels plans de Ryanair.

Connexió amb l’alta velocitat

Ara bé, per jugar aquest paper complementari a l’aeroport del Prat, tot el sector turístic i empresarial coincideix que “és imprescindible que hi hagi una estació d’alta velocitat que faci que la connexió amb Barcelona sigui molt ràpida”, subratlla Jaume Fàbrega, president de la Cambra de Comerç de Girona. Una vella promesa del govern estatal, que en els últims anys s’ha compromès a connectar l’aeroport amb l’AVE a través d’un baixador, però, de moment, no té ni data ni projecte executiu.