Pimec i Govern llancen un pla d'assessorament per "salvar" empreses i reclamen a l'Estat més ajudes directes

Pimec, la patronal catalana que agrupa les petites i mitjanes empreses, i la Generalitat han llançat un programa gratuït d'assessorament per a les pimes més afectades per la crisi derivada de la pandèmia del covid-19.

L'objectiu del pla és ajudar 3.000 empreses entre totes les sol·licitants. No obstant això, només hi podran accedir les companyies amb seu a Catalunya i que tinguin més de tres anys de vida, així com entre 5 i 249 treballadors. Segons el secretari general de Pimec, Antoni Cañete, el programa, anomenat Pla de Viabilitat Empresarial, busca aconsellar les empreses més afectades per la crisi a fi de poder "salvar" el màxim de companyies.

El pla tindrà un pressupost d'1,1 milions d'euros aportats pel departament d'Empresa del Govern i comptarà amb uns 50 tècnics assessors de l'organització patronal. Aquests assessors ajudaran les companyies que participin en el programa a elaborar un pla de viabilitat per poder mantenir-se en funcionament i créixer en el context de la pandèmia.

Més ajudes de l'Estat

En l'acte de presentació, Cañete i el conseller d'Empresa, Ramon Tremosa, han coincidit que cal que les administracions públiques posin més diners per garantir la supervivència del teixit empresarial afectat per les restriccions sanitàries. "És incomprensible que no s'estigui articulant com es va fer amb el sistema financer" en l'anterior crisi financera, ha lamentat el dirigent de Pimec, especialment, ha afegit, en un moment en què la UE deixa endeutar-se l'Estat.

Tremosa ha descartat, de moment, més ajudes als sectors afectats per les restriccions, però ha assegurat que, si s'han d'imposar més tancaments temporals de negocis o altres mesures que limitin l'activitat econòmica, aniran "acompanyades" d'ajudes. Malgrat això, el conseller ha recordat que la Generalitat "no recapta cap gran impost, no té accés directe als fons europeus i no es pot endeutar amb un interès del 0% gràcies a les compres del Banc Central Europeu", per la qual cosa –ha dit– el gruix de la responsabilitat a l'hora de donar suport a les empreses recau en el govern espanyol.

En aquest sentit, Cañete ha criticat que les administracions espanyoles no hagin fet res per pagar els 22.000 milions d'euros que deuen a les empreses en concepte de factures endarrerides mentre se les obliga a endeutar-se a través de crèdits ICO.