EROs i fusions bancàries dispararan les jubilacions i faran el sistema insostenible

A Espanya les persones de més de 50 anys són el doble que les que tenen més de 5 anys. Aquesta realitat demogràfica fa inviable mantenir l'actual sistema productiu i de l'estat del benestar. Aquesta és una de les conclusions d'un estudi de la Fundació Pimec presentat aquest dijous sobre la discriminació per edat en l'àmbit laboral.

Una situació que, segons l'informe, és una realitat que es pot agreujar per l'impacte de la pandèmia i pels processos de fusions bancàries que s'han posat en marxa, ja que en aquests casos són els treballadors de més edat els que es veuen abocats a prejubilacions o jubilacions forçoses. "El covid-19 i els ajustos a la banca ho agreujaran", ha sentenciat el president de Pimec, Josep González.

"No ens podem permetre prejubilar persones als 50 anys que viuran del sistema fins als 80", ha reblat l'autor de l'informe, José María Torres, que considera que el sistema es pot fer "insostenible".

El president de Pimec ha incidit en la necessitat d'incentivar la contractació de persones de més de 45 anys, per exemple amb rebaixes o exempcions en les cotitzacions a la Seguretat Social per a les empreses. González ha animat a valorar l'experiència de les persones de més edat. "S'ha de valorar el talent i no l'edat", ha indicat, i ha qualificat "d'incongruència social" que l'edat sigui una limitació per accedir a una feina quan es vol allargar l'edat de jubilació".

Un exemple d'aquesta discriminació que destaca l'informe són les ofertes de feina en els portals d'ocupació, que demanen nadius digitals o ofereixen integrar-se en equips joves i dinàmics. Per acabar amb els algoritmes que tanquen la porta a la contractació de més edat, José María Torres ha apostat per implementar el currículum cec, és a dir, aquell en què els reclutadors no veuen les dades personals del candidat, sinó la seva formació, habilitats i competències.

A més de l'edat s'hi ha de sumar, en el cas de les dones, la discriminació per gènere, ha destacat Begoña Gómez, experta en el tercer sector que ha participat en la presentació de l'informe. Gómez ha indicat que l'economia i la millora de la productivitat necessiten d'equips més diversos en les companyies. "Necessitem grups més heterogenis", ha indicat, i no només per gènere, sinó també per edat i raça. L'experta ha alertat que amb l'actual piràmide de població "és inviable el relleu generacional" i ha destacat que cal una adaptació perquè amb l'avanç de la sanitat ara s'arriba a la tercera edat en plena forma. "S'ha de repensar el cicle laboral i potenciar l'envelliment actiu", ha dit.

Mesures concretes

L'informe de la Fundació Pimec recull una sèrie de mesures concretes per acabar amb la discriminació laboral per l'edat. La primera un augment del control de les jubilacions anticipades i control dels expedients de regulació d'ocupació perquè no s'utilitzin per substituir els treballadors de més edat per d'altres més joves i, per tant, amb menys cost per a l'empresa.

També es reclama fomentar la contractació de majors de 45 o 50 anys amb bonificacions fiscals per a les empreses. Per fomentar l'emprenedoria sènior, a més, es demana rebaixes en la quota d'autònoms per als més grans de 50 anys, amb una quota de 60 euros fixa per als desocupats i sense límit temporal.

Alhora, se sol·licita apostar per la formació i reciclatge professional dirigit als sèniors per garantir la seva competitivitat, sobretot en l'àmbit de la digitalització, i també incloure sistemes de qualificació de les competències dels treballadors més grans que acreditin les habilitats adquirides durant la seva vida laboral.

Igualment que en cas del llenguatge sexista, Pimec proposa que per llei es prohibeixi el llenguatge edatista en les ofertes de feina, així com promoure campanyes informatives als mitjans de comunicació perquè el missatge arribi a tota la societat.