Pimec rebutja la vaga de dimecres com a mesura de protesta política

La patronal catalana de la petita i mitjana empresa, Pimec, ha mostrat el seu desacord amb la vaga general convocada pel sindicat minoritari Intersindical-CSC prevista per a dimecres, 8 de novembre. Aquesta organització assegura que l'aturada no és el mecanisme adequat per canalitzar el malestar social davant l’actual situació política a Catalunya. En un comunicat, els representants dels empresaris asseguren que hi ha altres mecanismes per transmetre el malestar social que no perjudiquen l’economia.

L’entitat manté que comparteix el malestar social i reitera la seva denúncia contra les recents i desproporcionades decisions judicials de l’Audiència Nacional. Pimec, però, entén que aquesta convocatòria de vaga no respon a cap conflicte entre empresa i treballador. En aquest sentit no està d’acord en el fet que s’instrumentalitzi el concepte de vaga general per motius aliens als laborals.

La patronal, que ha assegurat diverses vegades que comparteix el malestar social davant l’actual conflicte polític, demana que les mobilitzacions no perjudiquin l’economia, el teixit empresarial i l’ocupació, i reclama que les que afectin directament la jornada laboral haurien de ser pactades entre empresa i treballadors.