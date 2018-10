Planeta manté la seu a Madrid perquè considera que no ha canviat la situació

El president del grup editorial Planeta, José Creuheras, ha assegurat aquest diumenge que l'empresa no es planteja tornar a portar la seu social a Barcelona perquè "les condicions no han canviat".

Creuheras ha recordat que el grup va deixar la capital catalana per anar a Madrid després del referèndum de l'1-O per la "inseguretat jurídica".



José Creuheras ha dit que la decisió "és ferma", malgrat que ha admès que si la situació canviés "ens plantejaríem" tornar. El president del grup Planeta ha recordat que el canvi de seu és només una qüestió jurídica que "des del punt de vista operatiu no té cap transcendència".

"El context és el mateix que hi havia", ha dit el màxim executiu de Planeta per defensar mantenir la seu a Madrid, i ha indicat respecte a l'economia catalana que "no crec que la situació empitjori, però no s'ha recuperat".