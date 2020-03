El Prat pot retallar l’activitat fins a un 80% pel Covid-19

La retallada en l’activitat de l’aeroport del Prat per la crisi sanitària del Covid-19 podria arribar al 80% en només un mes. És l’estimació de la Cambra de Comerç de Barcelona, que ahir va publicar els seus primers càlculs de l’afectació de la pandèmia sobre la infraestructura. L’ens fa aquestes previsions tenint en compte l’evolució del trànsit aeri viscuda durant les últimes setmanes i dies tant a la Xina com a Itàlia. Precisament les dades disponibles de les operacions als principals aeroports xinesos apunten que des de principis del 2020 hi va haver una reducció brusca del 80%, després que es declarés la fase més aguda de la crisi. Aquesta tendència en els desplaçaments aeris s’ha mantingut durant un mes, però ha anat seguida d’una lleu i gradual recuperació del 20% en la setmana següent.

En el cas d’Itàlia, la setmana passada es va reproduir el mateix patró de “frenada brusca de l’activitat” fins a caure un 80%, un percentatge que aquesta setmana s’està mantenint, amb petites oscil·lacions diàries. La Cambra observa, a més, que aquest patró es va intensificar tant a l’aeroport de Roma com en el de Milà. Segons les estimacions de l’organisme, en el cas de l’aeroport del Prat s’està reproduint aquest esquema de reducció del nombre de vols comercials al llarg d’aquesta setmana, de manera que preveu que en els pròxims dies la caiguda arribi fins a aquest 80%.

Creixement aturat

Després de set anys consecutius d’increments interanuals del trànsit aeri, el Prat va tancar el mes de febrer amb un creixement pràcticament pla del 0,4%. Les dades publicades per Aena també van deixar constància que només durant la primera setmana de març -abans del confinament i de l’aplicació del govern espanyol de mesures més dràstiques contra el coronavirus- a l’aeroport es va registrar una caiguda del 20% en el volum de passatgers en comparació amb l’any anterior. Durant aquells dies el trànsit aeri es va reduir a 711.474 viatgers, després que la setmana abans ja es comencés a notar l’efecte de les cancel·lacions.

El ministre de Transport, José Luis Ábalos, ja va avisar dijous que el Prat havia registrat 270 operacions -respecte a les 900 del mateix dia del 2019-, després de mesures com la reducció al 50% de l’operativa normal i de les restriccions per volar a alguns països.