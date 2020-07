Les empreses de més de 50 treballadors hauran de tenir un registre de quant paguen als homes i les dones

Nous passo per acabar amb la bretxa salarial entre homes i dones. El govern espanyol i els sindicats majoritaris (UGT i CCOO) van subscriue ahir un nou reglament d’igualtat retributiva amb el qual es vol establir nous mecanismes de valoració de cada lloc de treball i fer més transparents els salaris i els complements que cobren els treballadors de les empreses.

El nou reglament establirà per a totes les empreses de més de 50 treballadors l’obligació de tenir un registre retributiu, de manera que es pugui detectar si hi ha sobrevaloració o infravaloració del lloc de treball segons si el treballador és home o dona. A més, les empreses estaran obligades a elaborar una auditoria retributiva, és a dir, un diagnòstic de la situació salarial dels treballadors i, després, hauran d’engegar un pla d’acció per corregir les diferències que hi hagi. Ho hauran de fer a través d’una comissió negociadora, que serà l’encarregada de controlar la realització del registre, així com els criteris de valoració dels llocs de treball.



A Espanya, la bretxa salarial entre homes i dones és d’un 22%, cosa que significa que els homes cobren de mitjana 5.784 euros més, segons les últimes dades fetes públiques el 2017. La mateixa ministra de Treball, Yolanda Díaz, va recordar durant la firma que el salari de les dones “s’hauria d’incrementar en més d’un 27% per igualar-lo al dels homes que fan treballs de valor idèntic”.

Condicions per a la negociació

En el seu moment, el govern espanyol ja va aporvar un reial decret que establia que les empreses de més de 150 treballadors havein de tenir un Pla d’Igualtat abans del mes de març del 2021. Ara, el reglament recull el que sindicats havien anunciat en el seu moment, que per les empreses de més de 50 treballadors també sigui d’obligat cumpliment tenir aquest Pla. Fins ara, però, aquest punt ha avançat amb dificultats.

En el cas de Catalunya, del total d’empreses d’entre 150 i 249 treballadors que haurien de tenir aquest pla (1.027) al març només n’hi havia 202 d’inscrites de manera voluntària. Des de Treball reconeixen que la norma actual té “buits” en com ha de ser l’aplicació i, per aquest motiu, el reglament recull que l’empresa ja no podrà presentar un Pla d’Igualtat si no és negociat amb els treballadors i clarifica com s’ha de fer el procés de negociació, especialment en les empreses que no tenen sindicats.

Ni rastre de les patronals

Els sindicats han participat en la firma dels reglaments aquest dijous, però les dues patronals espanyoles (CEOE i Cepyme) no ho han fet. "Falta una part molt important, que és l'empresarial, perquè al final hem de negociar amb les empreses", ha explicat la vice secretària general de la UGT, Cristina Antoñanzas.

La ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha reconegut que les patronals van mostrar "queixes" amb la regulació del pla d'igualtat a les empreses. Tot i que ha explicat que hi han fet aportacions, Díaz ha insistit que "és difícil de comprendre que sobre una de les matèries centrals del segle XXI com la igualtat entre homes i dones al món de l'empresa la patronal no firmi aquests acords".

Tots dos reglaments entraran en vigor sis mesos després de la seva aprovació a través d'un reial decret i de la posterior publicació al Butlletí Oficial de l'Estat.