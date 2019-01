Rato responsabilitza el Banc d'Espanya de la fusió de set caixes que va donar lloc a Bankia

L'expresident de Bankia, Rodrigo Rato, ha assegurat que la fusió de les set caixes que van donar lloc al grup BFA-Bankia es va fer per petició del Banc d'Espanya, que va dictar les instruccions i "no va deixar gaires opcions", perquè la fusió era l'única manera de complir amb els requisits de capital.

Rato ha insistit aquest dimarts que el Banc d'Espanya coneixia "els budells" de l'entitat, ja que "hi tenia quinze persones", i ha assegurat que si es va integrar a Bancaixa va ser per "instrucció" expressa de l'organisme.

Davant la secció quarta de la sala penal de l'Audiència Nacional, que aquest matí ha reprès el judici per presumpta estafa a inversors i falsedat comptable en la sortida a borsa, Rato ha recalcat que en el gairebé any i mig que va estar al capdavant de Bankia mai va tenir constància que el Banc d'Espanya dubtés dels "treballs tècnics" fets per l'entitat.



La primera part de l'interrogatori ha girat al voltant del procés d'integració de les set caixes d'estalvis que van donar lloc a Bankia, Bancaixa, Caja de Canarias, Caja Ávila, Caixa Laietana, les de Segòvia i la Rioja, i Caja Madrid, de la qual va ser president des del gener del 2010, i al qual va acudir "exclusivament" per tenir capital, en no existir una altra alternativa.





Referent a això, Rato, amb to irat i amb retrets constants a la fiscal Carmen Launa, que demana per a ell cinc anys de presó per estafa a inversors, ha assegurat que l'entrada de Bancaixa a la fusió freda o SIP va venir determinada per una "instrucció "del mateix Banc d'Espanya.

En aquest sentit, ha relatat que "les instruccions, els diners i el control" d'aquesta integració van ser "dissenyats" pel Fons de Reestructuració Ordenada Bancària (FROB), partidari, igual que el Banc d'Espanya, de comptar amb l'entitat llevantina per al SIP perquè "una fusió més gran era bo".