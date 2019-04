Brussel·les culpa el Regne Unit de donar avantatges fiscals il·legals a algunes multinacionals

La Comissió Europea ha revelat aquest dimarts que el Regne Unit va donar avantatges fiscals il·legals a algunes multinacionals. En concret, va concedir exempcions en l'aplicació de normes dissenyades per evitar l'evasió. Brussel·les ha sigut incapaç de concretar quants diners es van deixar de pagar i per això ha demanat a Londres que calculi i recuperi els diners que no va recaptar per aquest motiu.

La investigació de Brussel·les se centrava en les normes britàniques sobre les societats estrangeres controlades (denominades CFC), amb el propòsit d'evitar que les empreses del Regne Unit no paguessin impostos per certs ingressos traslladant-los a les seves filials en jurisdiccions amb una fiscalitat més baixa.

Entre el 2013 i el 2018, el Regne Unit va incloure en aquest esquema una norma que concedia que algunes multinacionals poguessin beneficiar-se d'una exempció del 75% o fins i tot el 100% en el pagament d'impostos sobre els ingressos que rebien pels interessos generats pels seus préstecs.

Aquesta exempció d'impostos afectava en concret els ingressos que rebien d'empreses estrangeres a través de filials establertes fora del territori britànic i, en la pràctica, permetia a les multinacionals fer préstecs a grups estrangers pagant uns impostos molt baixos, segons ha explicat la Comissió Europea.

Brussel·les considera que és una exempció injustificada quan l'activitat del préstec de la multinacional opera dins del Regne Unit, cosa que constituiria una ajuda il·legal de l'estat segons les normatives comunitàries.

Brussel·les també ha recordat que mentre el Regne Unit segueixi formant part de la Unió Europea haurà de complir totes les seves obligacions, incloent-hi les normes comunitàries sobre les ajudes públiques.