Repsol obté la llicència de comercialitzador elèctric

La petroliera Repsol ha obtingut la llicència per a la seva pròpia comercialitzadora elèctrica, a través de la qual podrà articular la seva presència en el sector minorista d'electricitat d'Espanya, una vegada es culmini l'adquisició dels actius de baixes emissions de Viesgo i la seva comercialitzadora.

Segons consta en els registres de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC), Repsol LNG Holding està inscrita des de l'1 d'agost per operar com a comercialitzadora d'electricitat.

Aquesta mateixa societat ja comptava amb la llicència per operar com a comercialitzadora de gas des de finals de l'any 2012. Així, la companyia presidida per Antoni Brufau iniciarà la seva activitat en els mercats d'electricitat i gas d'Espanya un cop ting les autoritzacions per a la compra dels actius de Viesgo i la seva comercialitzadora, que es preveuen per a l'últim trimestre d'aquest any.

D'aquesta manera, Repsol passa a comptar ja amb la seva comercialitzadora d'electricitat i de gas, igual que altres companyies del sector petrolier que han fet també el salt a aquest mercat a Espanya, com Cepsa i Total.

A finals del mes de juny, Repsol va aconseguir un acord amb els fons Macquarie i Wren House, valorat en 750 milions d'euros, per a l'adquisició d'una capacitat de generació de baixes emissions de 2.350 megawatts (MW) i una cartera de prop de 750.000 clients de Viesgo, de manera que la petroliera reforçarà la seva posició com a proveïdor multienergia.

Amb aquesta operació, Repsol fa un pas fonamental en el compliment del seu 'full de ruta' per a la transició energètica, en operar en un negoci de baixes emissions, amb una posició rendible i de llarg termini, i en línia amb el seu compromís en la lluita contra el canvi climàtic.

L'adquisició, amb la qual la companyia desenvoluparà noves capacitats, representa també la incorporació d'un nou operador en el sector del gas i l'electricitat i reforçarà la competència.

La compra de la comercialitzadora de Viesgo permetrà a Repsol augmentar significativament la seva presència en el sector minorista de gas i electricitat d'Espanya, amb una quota de mercat superior al 2% i prop de 750.000 clients.

Aquests nous clients que incorporarà a l'àrea minorista de gas i electricitat es reparteixen per tota la geografia espanyola, principalment a Cantàbria, Galícia, Andalusia, Astúries, Castella i Lleó i Madrid.

2.500 M€ d'inversió

En el pla estratègic de Repsol, presentat a principis de juny, la companyia dirigida per Josu Jon Imaz preveu unes inversions de 2.500 milions d'euros entre el 2018 i el 2020 destinades al seu creixement en negocis energètics de baixes emissions de CO2 i a la seva consolidació de cara a llarg termini en el comerç minorista de gas i electricitat, així com de generació elèctrica.

L'objectiu del grup és aconseguir 2,5 milions de clients minoristes de gas i electricitat a Espanya a 2025, amb una quota de mercat superior al 5% i una capacitat de generació baixa en emissions de prop de 4.500 MW.