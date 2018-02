Repsol es ven el 20% de Gas Natural per més de 3.800 milions

Repsol ha anunciat aquest dijous que ha arribar a un acord amb una societat controlada per fons assessorats per CVC per a la venda del seu 20% a Gas Natural, a un preu de 19 euros per acció, cosa que significa que obtindrà 3.816 milions d'euros, segons ha notificat la petroliera a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).

Amb la venda de la seva participació a Gas Natural, la petroliera tindrà unes plusvàlues d'uns 400 milions d'euros. D'aquesta forma, Repsol deixa de ser un dels socis de referència de la gasista, de la que formava part del nucli de control des que es van fusionar Catalana de Gas amb Gas Madrid.

Repsol ha anunciat l'acord amb la societat Rioja Bidco Shareaholdings SLU, una societat controlada per fons controlats per CVC, a la que li traspassarà 200,85 milions d'accions de Gas Natural. El preu de 19 euros per acció supera en quasi un 4% el preu del tancament de la cotització de Gas Natural dimecres a la borsa, que va ser de 18,280 euros.

Gas Natural ha viscut un mes de febrer ple de canvis, amb l'arribada a la presidència amb tots els poders executius de Francisco Reynés, en substitució d'Isidre Fainé, que era el president, i Rafael Villaseca, que era el conseller delegat.

Però els canvis es van iniciar el setembre del 2016, quan La Caixa i Repsol van facilitar la entrada en l'accionariat del fons nord-americà GIP. Llavors La Caixa va rebaixar la seva participació a poc més del 24% i Repsol al 20%, obtenint GIP un 20% després de comprar a cadascun dels fins aquell moment socis de referencia un 10%. L'operació va pujar a 3.800 milions d'euros, també a 19 euros l'acció.

Per tancar la compravenda s'hauran de complir algunes condiciones, com obtenir 'autorització de les autoritats de Mèxic, Corea del Sud, Japó i Alemanya per la possible concentració en aquests mercats. També s'haurà d'aconseguir la no oposició expressa del Banc Central d'Irlanda per l'adquisició indirecta d'una participació significativa a Clover Financial & Trasury Services.

Així mateix, es posa com a condició que el nou propietari del 20% de Gas Natural arribi a un acord amb els altres dos socis de referència de la gasista, Criteria Caixa i el fons GIP, abans del 20 de març. Un acord que, entre d'altres aspectes, haurà de donar tres seients a Rioja Bidco en el consell d'administració de Gas Natural en substitució dels tres representants que actualment té Repsol.