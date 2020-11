Els 10.000 subsidis per a autònoms s'han esgotat en tres hores tot i el col·lapse

Tres hores i milers de persones actualitzant alhora la plataforma. Les ajudes per a autònoms que va posar en marxa el departament de Treball s'han esgotat en temps rècord i cap a les dotze del migdia d'aquest dimarts ja s'havien entregat les 10.000 subvencions previstes per als primers que aconseguissin fer el tràmit. Com va passar ahir, la web per fer la sol·licitud s'ha tornat a col·lapsar aquest matí i les sol·licituds s'han pogut fer amb comptagotes fins que s'han acabat els subsidis.

Els problemes tècnics per demanar les ajudes han provocat les crítiques entre els dos departaments del Govern encarregats que aquest procés es pogués fer sense interrupcions. Fonts de Treball han culpat Polítiques Digitals del col·lapse i han assegurat que ahir van demanar que se solucionessin els problemes amb la plataforma.

No obstant, des del departament que lidera Jordi Puigneró insisteixen que van proposar canviar el sistema per sol·licitar les ajudes, de manera que no s'atorguessin als primers a arribar, sinó que es concedissin segons uns criteris concrets al llarg de tota una setmana. Tot i així, asseguren que Treball es va negar a aquest canvi.

Fonts de Polítiques Digitals expliquen que aquest dimarts s'han arribat a rebre 300.000 peticions en 40 minuts, encara que Treball havia calculat que els beneficiaris potencials serien uns 10.000 autònoms. A Catalunya hi ha més de mig milió de treballadors per compte propi.