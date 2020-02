Reus vol una gran estació per ser la quarta pista

En un mes, l’aeroport de Reus inaugurarà l’ampliació d’una de les terminals, que li permetrà augmentar la capacitat actual fins als 2.560 passatgers per hora, una inversió que ha costat 12 milions. “En aquest aeroport ja hi poden aterrar avions transoceànics, però no té connectivitat. Els passatgers que arriben, com es desplacen a Barcelona? O com poden venir de Barcelona per agafar un vol a l’aeroport de Reus?”, es pregunta Jordi Just, president de la Cambra de Comerç de Reus. Just reclama que la capital del Baix Camp sigui la quarta pista del Prat, però per això caldria la construcció d’una estació intermodal que connecti cotxes, autobusos i trens d’alta velocitat amb aquesta illa situada a 3 quilòmetres del nucli urbà de Reus i 7 quilòmetres de Tarragona. El projecte d’estació està congelat des del 2009.

Reus va tancar el 2019 just per sobre del milió de passatgers. Amb un marcat caràcter estacional, té un flux important amb el Regne Unit, amb rutes a Londres, Manchester, Nottingham / East Midlands i Leeds. En aquest últim any s’han incrementat els seients oferts al Regne Unit un 10,6%.

Laura Roigé, presidenta de la Cambra de Tarragona, creu que l’aeroport “és i sempre ha sigut” una infraestructura estratègica i que es pogués gestionar des del territori podria ajudar a la seva difusió. “És de primer nivell, però no en podem fer promoció”, declara la presidenta. Els empresaris de Tarragona veuen que la pista auxiliar a Reus seria un complement ideal en clau turística per a un territori que registra 10 milions de pernoctacions anuals. “Ens preocupa per inversions com Hard Rock, on hi ha un potencial enorme. Estem preparats per a tot això i potser, en un parell d’anys, amb aquesta infraestructura no en tindrem prou, se’ns quedarà petita”.

D’altra banda, des de la Cambra tarragonina veuen difícil que el ministeri de Foment desenvolupi l’estació intermodal “perquè a 10 minuts en cotxe hi ha l’estació del Camp de Tarragona, i en uns altres 10 minuts l’estació de Cambrils, amb connectivitat amb trens d’alta velocitat”. Creuen que seria convenient la intermodal al sud de l’aeroport de Reus, ja que estaria enmig de l’àrea metropolitana del Camp de Tarragona.

Un projecte congelat des del 2009

L’interès i creixement de l’aeroport no és només de l’empresariat de la demarcació. El 2018 els ajuntaments de Tarragona, Reus, Salou, Vila-seca i Cambrils van signar un pacte en què especificaven que la intermodal hauria de ser la porta d’entrada a l’aeroport de Reus, perquè permetria arribar a Barcelona en uns 40 minuts. Un objectiu que, ara per ara, és paper mullat, però que amb el nou govern espanyol potser es podria reactivar.

De fet, Jordi Just assegura que amb el nou govern de Madrid hi haurà més interlocució que la que hi ha hagut fins ara. “Estem molt esperançats i il·lusionats perquè entendran la necessitat que el territori té i la de mantenir l’agenda 2030 de les Nacions Unides per assegurar els serveis públics. Això ajudarà a crear la intermodal. “Si no ¿com arribem a l’estació del Camp de Tarragona, amb cotxes particulars?”