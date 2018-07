Ryanair eleva a 75.000 els afectats per les cancel·lacions a Espanya

La cancel·lació de 200 vols diaris a Espanya de Ryanair per les dues jornades de vaga dels tripulants, la setmana que ve, afectarà finalment uns 75.000 passatgers a tot Espanya en només dos dies.

L'aerolínia ha admès aquest dimecres la xifra, després que ahir només va assegurar el total de passatgers afectats a tot Europa, sense concretar per països.

La companyia ha cancel·lat un total de 300 vols diaris a tot el continent, 200 dels quals són amb origen o destinació a Espanya, que és el país més afectat. Ryanair va començar a avisar ahir els passatgers amb vols cancel·lats: els oferia reubicar-los en un altre vol en un període de set dies abans o després de la seva sortida inicial, o bé, el reemborsament dels diners. A hores d'ara, la companyia assegura que ja ha reubicat el 75% dels passatgers. "Estem bolcats en això", assegura a l'ARA un portaveu de la companyia.

El director general de màrqueting de Ryanair, Kenny Jacobs, ha avançat aquest dimecres que no confia que les negociacions amb els sindicats arribin a cap acord, per això la companyia ha decidit anul·lar els vols amb temps per "donar la màxima oportunitat" als seus clients de poder ser reubicats en d'altres.

Segons Jacobs, si l'aerolínia hagués esperat fins a la setmana que ve per veure si se suspenia la protesta i s'hagués posat a partir d'aquest moment a informar els clients de les cancel·lacions, "segurament els passatgers tindrien menys opcions per poder ser acomodats en altres vols".

Jacobs no ha volgut concretar el cost que suposaran les dues jornades de vaga per a la companyia, però sí que ha reconegut que tindran un impacte econòmic, tot i que, segons ha dit, serà poc significatiu. Per al directiu, més qued'una vaga es tracta d'una protesta, ja que els sindicats no demanen augments salarials, sinó que plantegen un seguit de peticions poc específiques.

El directiu ha insistit que Ryanair seguirà parlant i reunint-se amb els sindicats i s'ha mostrat convençut que, amb el temps necessari, arribaran a un acord, tenint en compte el que ja ha passat a altres països com el Regne Unit, Itàlia i Alemanya.

Ryanair ja té acords amb els principals sindicats tant de pilots com de tripulants en els mercats més grans, l'últim anunciat avui mateix amb l'organització sindical alemanya, que, segons el directiu, és "especialment forta i agressiva".

Jacobs ha avançat que la companyia farà el mateix a Espanya i ha remarcat que mentrestant "és millor que els sindicats no convoquin vagues perquè no és bo per al turisme espanyol, a més en la seva temporada alta, ni tampoc per als clients".

Els sindicats demanen, entre altres coses, que els tripulants siguin contractats sota la legislació espanyola en lloc de la irlandesa.