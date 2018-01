Aquest dilluns Ryanair ja no permetrà que els passatgers portin dues maletes a la cabina gratuïtament

L'aerolínia irlandesa Ryanair, primera aerolínia d'Espanya i segona de Catalunya per volum de passatgers, aplicarà a partir d'aquest dilluns, 15 de gener, la seva nova política d'equipatges amb la qual ja no deixarà pujar dos bosses per passatger a la cabina dels seus avions.

Els que vulguin portar dues bosses hauran de pagar la tarifa d'embarcament prioritari (5 o 6 euros addicionals, en funció de la tarifa escollida) i poden fer-ho a través de l'aplicació de l'aerolínia fins a 30 minuts abans de l'hora de sortida dels vols.

Aquells que viatgin sense embarcament prioritari només podran pujar la bossa de mà més petita a la cabina, mentre que la maleta més gran es baixarà a la bodega de l'avió, sense cost addicional, a la porta d'embarcament.

La 'low cost' irlandesa justifica com a necessària aquesta mesura per tal d'accelerar l'embarcament dels vols i reduir els retards.

La companyia afirma que la seva nova política per equipatge facturat ofereix una reducció de les taxes de facturació (de 35 euros a 25 euros) i un increment del 33% en el pes d'equipatge permès (de 15 quilos a 20 quilos).