Nou rècord de passatgers al Prat: més de 47 milions el 2017

L'aeroport del Prat ha tornat a tancar un altre any amb xifres rècord. El 2017 es va saldar amb un nou màxim històric de passatgers: 47.284.500 viatgers en total i un 7,1% més respecte de l'any anterior, segons les dades publicades aquest divendres per Aena. És el setè any consecutiu en què el Prat fa els millors registres de la seva història.

Durant el desembre, l'aeròdrom va aconseguir un total de 3,2 milions de passatgers, un 6,4% més que el 2016. Precisament, aquest 2017 l'agost -marcat pels atemptats a Barcelona i Cambrils- no va ser el millor mes de l'any, sinó que va quedar per sota del juliol, amb més de 5 milions de viatgers.

Precisament, durant l'octubre i el novembre el Prat va notar una certa desacceleració en el seu ritme de creixement. El mes de l'1-O la infraestructura va rebre prop de 4,2 milions de passatgers, un creixement del 3,9%, el pitjor increment mensual registrat des de l'agost del 2015. Tot i així, el novembre va remuntar la dada i va passar a créixer un 5% en nombre de viatgers.

La trajectòria del Prat durant el 2017 ha estat marcada pel salt en les destinacions de llarg radi, amb apostes com els vols als Estats Units de Norwegian i Level o l'arribada de noves rutes a l'Àsia de la mà d'Air China o Cathay Airways. Els passatgers de vols internacionals van augmentar un 6,8% l'any passat fins als 34,5 milions, mentre que els nacionals van créixer un 7,7% fins als 12,7 milions de persones.

Barajas va tornar a liderar el trànsit aeri a Espanya, amb més de 53 milions de passatgers. Tot i així, com va passar en el tancament del 2016, l'any passat el Prat va créixer a un ritme superior al de l'aeroport madrileny, que va millorar els resultats en un 5,9% respecte al 7,1% de la infraestructura catalana.

Precisament, després de dos agostos per sota de Madrid, aquest any el Prat va demostrar que està a tocar de capgirar la truita i va quedar a tan sols 7.900 passatgers de l'aeròdrom Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Feia dos anys que la infraestructura catalana quedava clarament per sota de la de la capital de l'Estat malgrat que el 2013 i el 2014 havia aconseguit avançar-lo.

Respir per a l'aeroport de Girona

Les xifres també han estat millors per a l'aeroport de Girona, que va tancar l'any amb gairebé 2 milions de passatgers, un 16,9% més que el 2016, quan els viatgers van caure un 6,2%. Amb aquestes dades, l'aeròdrom de Vilobí d'Onyar (Selva) acaba amb vuit anys de davallades en els seus registres. Els últims anys han estat difícils per a l'aeroport de Girona, que ha vist com moltes rutes marxaven a Barcelona.

Pel que fa a Reus, per l'aeroport tarragoní hi van passar un total de 1.022.964 passatgers durant el 2017, un 25% més que l'any anterior. De fet, només el mes de desembre la instal·lació ja va enfilar en un 15% el novembre de viatgers.