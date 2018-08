Ryanair signarà el seu primer conveni col·lectiu

Pas important en la lluita sindical de la plantilla de Ryanair. Els pilots de l’aerolínia low cost amb base a Itàlia van aconseguir aprovar ahir un conveni col·lectiu amb la companyia, el primer de la seva història. L’acord arriba després de vuit mesos de negociacions i, segons el sindicat italià ANPAC, “el resultat obtingut dona més protecció i garanties, a més d’un important reconeixement econòmic als pilots”.

Des del setembre de l’any passat, els treballadors de l’aerolínia d’arreu d’Europa intenten que Ryanair els reconegui un principi bàsic: aplicar-los la legislació laboral dels seus països i no la irlandesa, més favorable per a l’empresa. Això és en part el que han aconseguit els pilots d’Itàlia, que ara podran gaudir d’alguns avantatges que tenen la resta dels treballadors italians. Per exemple, les seves baixes maternals i paternals s’equiparan a la llei italiana i es podran acollir a un fons de la Seguretat Social complementari. En el terreny de la fiscalitat, s’alliberaran de les retencions que Ryanair imposava a les persones al seu càrrec.

Els pilots de Ryanair a Itàlia també van participar a la vaga del passat 25 de juliol que va provocar centenars de cancel·lacions en els vols de la companyia. De fet, l’Associació Europea de Pilots (ECA, per les sigles en anglès) també va considerar ahir que el conveni col·lectiu per a Itàlia i el principi d’acord amb els pilots irlandesos són “passos significatius” en el model laboral de Ryanair. Tanmateix, l’entitat va avisar que és “massa aviat per cantar victòria”, quan les negociacions a la majoria dels altres països encara estan estancades.

El president de l’ECA, Dirk Polloczek, va recordar que a Bèlgica, Alemanya, Holanda i Suècia, els pilots encara no han aconseguit un acord que el satisfaci, mentre que a Portugal i Espanya es troben en un “carreró sense sortida”. A banda dels pilots, els tripulants de cabina de Ryanair també continuen demanant que es millorin les seves condicions i que l’aerolínia deixi de contractar-los a través d’empreses de treball temporal per rebaixar les seves condicions laborals.

La factura dels retards

D’altra banda, Ryanair podria haver de pagar fins a 33 milions d’euros en concepte de compensacions als 120.000 passatgers afectats pels nou dies de vaga del seu personal durant el mes de juliol, segons ha estimat el portal de reclamacions AirHelp. La directora de comunicació global de la plataforma, Paloma Salmerón, va explicar que és el moment de compensar els milers de passatgers que han vist “destruïts” els seus plans de vacances per “la mala gestió” de l’aerolínia.

El portal de reclamacions creu que les cancel·lacions i retards en els vols han convertit la temporada d’estiu en “una de les més caòtiques de la història”. AirHelp adverteix que les companyies aèries que “corren el risc de patir grans interrupcions” de vols durant la temporada alta han de complir amb l’obligació legal de compensar els passatgers per les molèsties ocasionades.

Com ja va recordar l’Agència Estatal de Seguretat Aèria (AESA), els passatgers de Ryanair que hagin patit una cancel·lació del seu vol amb menys de dues setmanes d’antelació tenen dret a una indemnització d’entre 250 i 600 euros.