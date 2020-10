El Sabadell guanya temps davant una fusió que no li sortirà gratis

La fusió fulminant entre CaixaBank i Bankia va convèncer el món financer català que el Banc Sabadell seria absorbit de manera imminent, abans que s’acabés el 2020. Però la situació ha canviat i ara per ara el pronòstic en què coincideixen les diferents fonts consultades ja és un altre: l’operació no es produirà fins a l’any vinent.

Les fonts consultades apunten que a curt termini l’entitat catalana buscarà la manera de guanyar temps davant el difícil context que viu, amb la nova crisi econòmica derivada de la pandèmia i el càstig constant que experimenten les entitats a borsa. A més, el Sabadell ha patit especialment arran del Brexit a causa de la seva forta presència al Regne Unit amb TSB.

Per guanyar temps hi ha dos camins. El primer és el que el conseller delegat, Jaume Guardiola, admetia aquesta mateixa setmana quan apuntava que “un dels eixos estratègics” dels trimestres vinents serà la reducció de costos. L’entitat té marge per centralitzar serveis i desviar transaccions cap als canals remots o l’autoservei “d’una manera més radical”. Això, en definitiva, és la vella fórmula del sector: el tancament d’oficines i la retallada en personal d’atenció al públic.

Guardiola també va posar damunt la taula l’acceleració de la retallada de costos pendent a la filial britànica, el TSB. El banc farà en dos anys la retallada inicialment prevista en tres per poder estalviar-se uns 100 milions d’euros.

Però, de fet, sempre que s’esmenta la filial britànica del Sabadell reapareixen els rumors de la possible venda d’un banc, el setè del Regne Unit, que el Sabadell va comprar per 2.300 milions d’euros l’any 2015. Fonts oficials de l’entitat en descarten la venda imminent, tot i l’oxigen, en termes de temps, que suposaria desfer-se del TSB.

Una fusió amb trencadissa

Les fonts financeres no són gens optimistes sobre l’escenari cap al qual va el banc català en cas de fusió. La possibilitat d’absorbir Kutxabank és vista com a insuficient en termes de volum i, a més, permetria fer poc estalvi de costos perquè són entitats amb un focus geogràfic molt diferent. Així, el Santander i el BBVA, els dos grans bancs espanyols, continuen sent els grans candidats a quedar-se el banc que presideix Josep Oliu. En els dos casos, el Sabadell serà el petit. I en els dos casos, amb un important cost en termes laborals i de manteniment de centres de poder a Catalunya.

“El problema d’aquestes operacions és que tots estem pensant que millor el Santander, perquè no hi hagi tanta trencadissa”, diu un veterà financer en referència al fet que el BBVA ja té una àmplia presència a Catalunya. “Però el problema és que el mercat només veu valor allà on hi ha molta trencadissa”, afegeix.

En tot cas, el Santander ja advertia que amb un 20% de quota de mercat a Espanya no li faria res perdre el liderat domèstic, en referència a una eventual fusió entre el BBVA i el Sabadell. Les fonts consultades hi coincideixen: ni el banc d’origen càntabre ni el d’origen biscaí “estan per tirar coets”. Amb un afegitó: “A cap d’ells el Sabadell els dona l’hegemonia a Espanya”. Al Sabadell li toca, doncs, esperar.

LES CLAUS

1. Per què sembla inevitable que el Sabadell entri en una operació?

Perquè el seu valor a borsa s’ha ensorrat i és la manera de recuperar la confiança dels mercats. L’actual crisi econòmica ha disparat la urgència de fusions i el moviment de CaixaBank adquirint Bankia ha deixat el Sabadell amb ben poques opcions.

2. Per què Kutxabank és una opció difícil?

Perquè per convèncer els mercats que l’entitat serà més rendible -en un context de crisi i de tipus a zero durant potser una dècada més- cal créixer molt en clients i reduir molt els costos. Kutxabank, a priori, no permet ni una cosa (no és entre els grans bancs d’Espanya) ni l’altra (no té solapament geogràfic amb el Sabadell que obri la porta a poder tancar oficines).

3. Quins problemes pot comportar una fusió?

Fusionar-se amb bancs petits no és suficient, i fer-ho amb bancs grans suposaria un fort tancament d’oficines, una important retallada de directius a l’entitat petita i la pèrdua de seus que tinguin un poder real.

4. Per què el mercat prefereix una fusió amb el BBVA?

Perquè el BBVA es va quedar sis de les deu antigues caixes catalanes i té una important dimensió a Catalunya, on és segona en quota de mercat. Això faria que en una unió amb el Sabadell hi hagués molta cohabitació geogràfica entre oficines de les dues entitats, just el requisit que obre la porta als anhelats tancaments de sucursals i acomiadaments d’empleats per retallar costos.

5. Per què s’endarrereix l’operació?

Les fonts consultades apunten que ni el Santander ni el BBVA “estan per tirar coets” i que a cap d’ells la compra del Sabadell els dona una clara hegemonia al mercat financer espanyol.