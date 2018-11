Sánchez Llibre és escollit nou president de Foment i promet “rejovenir i feminitzar” la patronal

Foment del Treball ja té nou president. Josep Sánchez Llibre ha sigut ungit nou líder de la gran patronal catalana aquest dilluns durant l’assemblea de l’entitat. No ha calgut procés electoral, atès que l’expolític d’Unió ha sigut l’únic candidat que ha optat al càrrec. A l’assemblea, celebrada, per tant, en un ambient distès i amable, Sánchez Llibre ha promès “rejovenir, renovar, modernitzar i feminitzar” la patronal catalana, coneguda sovint pels adjectius contraris a la voluntat del nou president.

Com a símbol d’aquesta nova etapa, el ja líder empresarial ha decidit ampliar el nombre de vicepresidències de Foment (ara en seran sis, una més que fins ara) i aplicar una estricta paritat (hi haurà tres vicepresidències per a homes i tres per a dones). Fins ara, de les cinc vicepresidències, només una estava ocupada per una dona.

La intenció del nou president, a més, és proposar una reforma dels estatuts perquè es creïn encara quatre vicepresidències més, una per cada província catalana. Si aquesta proposta tira endavant, Sánchez Llibre comptarà amb 10 vicepresidents, el doble dels que tenia el seu predecessor, Joaquim Gay de Montellà.

El president sortint de Foment ha tingut un plàcid comiat del càrrec. Sánchez Llibre ha interromput el seu discurs d’acceptació de la presidència per demanar un aplaudiment i baixar a abraçar-se amb Gay de Montellà.

Sense joves al capdamunt

L’aterratge de més dones, per tant, és fàcilment visible només amb les primeres decisions de Sánchez Llibre. El nou president de Foment també ha promès rejovenir la patronal i, amb aquesta intenció, ha assegurat que l’AIJEC (l’Associació Independent de Joves Empresaris de Catalunya) “ha de començar a jugar un paper important i decisiu a l'entitat”. De tots els vicepresidents, però, no n’hi ha cap que provingui de l’AIJEC.

D’altra banda, al nou comitè executiu de Foment hi entrarà alguna cara nova i procedent del món tecnològic, com Mar Alarcón (fundadora de SocialCar) o Miguel Vicente (impulsor d’empreses com Wallapop), però persistiran clàssics com Joan Gaspart o Enric Reyna.

Sánchez Llibre ha insistit en algunes de les propostes que ha fet en les últimes setmanes mentre explicava el seu programa electoral. Per exemple, que vol escollir una jornada del calendari per celebrar el dia de l’empresari “per demostrar sense complexos l’orgull de ser empresaris”. També ha destacat que treballarà perquè tornin les empreses que han tret la seva seu social de Catalunya durant l’últim any (tot i que ha dit que això “no serà fàcil”, ha assegurat que n’hi ha alguna que potser aviat anunciarà el seu retorn).

Per acabar, Sánchez Llibre ha reiterar que, tot i que tindrà la “fermesa necessària”, no entrarà “en debats que no siguin de la incumbència” de la patronal, en aparent referència a la política. Tot i el seu passat polític, el nou president de la patronal ja ha dit que no creu que Foment hagi de participar en aquests debats tant com ho ha fet en els últims anys.