Hisenda s'obre a apujar l'IRPF a les rendes més altes

L'IRPF pot tornar a patir nous canvis. El ministeri d'Hisenda del govern de Pedro Sánchez es mostra predisposat a augmentar la tributació a partir d'aquest impost a les rendes més altes. Aquest ha sigut un dels punts de trobada entre Podem i el govern del PSOE, que s'han reunit aquest dimecres per parlar sobre fiscalitat de cara a l'aprovació dels pressupostos del 2019. Tal com han confirmat fonts presents a la reunió, aquesta podria ser una de les mesures de consens entre les dues formacions.

Tal com ha explicat el secretari general d'organització de Podem, Pablo Echenique, la proposta del partit és elevar el tipus efectiu a aquells que cobren més de 60.000 euros a l'any perquè "no pot ser" que tributin el mateix percentatge que algú que cobra 120.000 euros. A més, fonts de Podem presents a la reunió han puntualitzat que també hi ha sobre la taula altres maneres de gravar més el capital, com ara augmentar la tributació de l'estalvi.

Echenique ha explicat que el govern socialista ha posat sobre la taula de negociació les xifres d'augment de recaptació previst amb les noves mesures fiscals, però per a Podem els càlculs són insuficients i la formació de Pablo Iglesias té la intenció de seguir pressionant durant les pròximes reunions. La realitat és que després de més de cinc hores de conversa Podem i PSOE han sortit de la sala sense cap acord tancat. "Hem vist que hi ha sintonia amb el govern en diversos punts, però tenim diferències fonamentalment de terminis d'implantació de mesures", ha explicat Carlos Sánchez Mato, responsable d'economia d'IU.



Però tampoc hi ha hagut negatives. PSOE i Podem han posat sobre la taula qüestions com elevar el tipus impositiu efectiu de l'Impost de Societats al 15%. Tots aquests són punts de partida per a la negociació amb Podem, amb qui l'executiu espanyol ja s'ha reunit anteriorment. Altres iniciatives en matèria econòmica que la formació de Pablo Iglesias ha posat sobre la taula són l'eliminació de les sicav (societats anònimes dedicades a la inversió que gaudeixen d'exempcions fiscals) i l'eliminació absoluta del copagament farmacèutic, una política que el PSOE no vol eliminar del tot, encara que obre la porta a fer-ho per a les rendes més baixes.

Es refreda la creació de l'impost a la banca

Podem pressiona perquè com a mínim es gravin les transaccions més especulatives

De la confirmació de l'aleshores acabada d'arribar ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, a la reticència quan toca portar-ho als pressupostos generals de l'Estat. El govern espanyol de Pedro Sánchez ha refredat les seves intencions de crear un impost específic a la banca que serveixi per ajudar a tapar el forat de les pensions. Després de les pressions, a finals de curs el govern de Sánchez va començar a substituir l'impost a la banca per l'impost a les transaccions financeres –la coneguda com a taxa Tobin– però ara que han començat les negociacions amb Podem per intentar tirar endavant els comptes del 2019 el govern espanyol ha rebaixat encara més les seves intencions.

Fonts presents a la reunió han reconegut que els membres del govern s'han mostrat "refractaris" quan s'ha obert la qüestió de l'impost a la banca. De fet, a la sortida de la trobada el secretari d'organització del partit, Pablo Echenique, ha explicat que la reunió s'ha centrat a aconseguir gravar més intensament les grans fortunes i les grans empreses i a atacar les operacions especulatives.

Preguntat sobre si el govern espanyol ha renunciat a la creació d'un impost a la banca, Echenique ha evitat respondre i ha insistit que l'objectiu del partit que representa és aconseguir que es gravin més els bancs perquè "estan tenint beneficis milmilionaris". Però el portaveu de Podem ha reconegut que s'ha posat especial èmfasi en la tributació de les operacions financeres "més especulatives". De fet, quan es va aprovar a escala europea la directiva MIFID II ja es va aprovar la tributació del 0,01% per als productes derivats i del 0,1% per a les transaccions d'accions i bons. L'objectiu de Podem seria aconseguir anar més enllà d'aquest petit percentatge.

Per tant, Sánchez ha deixat aparcat el seu gran anunci de crear un impost a la banca un cop ha arribat al govern i ha rebut pressions i crítiques tant de partits polítics de l'oposició com del mateix sector financer, que va amenaçar diverses vegades d' encarir el crèdit si s'acaba materialitzant la iniciativa.