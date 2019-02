Seat certifica la millor arrancada d'any amb un rècord històric de vendes al gener

Seat va entregar 44.500 vehicles al gener a tot el món, un rècord històric en el primer mes de l'any, amb un increment del 14,2% en comparació amb el mateix mes de l'any anterior, quan va vendre 38.900 vehicles.

L'empresa de Martorell inicia així l'any mantenint el sender del creixement del 2018, quan va assolir la xifra més elevada de vendes en els 68 anys d'història de l'empresa, amb 517.600 vehicles venuts, un 10,5% més que el 2017.

La nova marca Cupra ha contribuït positivament al volum del gener al triplicar les entregues respecte al mateix mes de l'any passat i arribar a les 1.800 unitats. "El fort increment de les vendes al gener ens fa ser optimistes sobre el desenvolupament dels resultats comercials de Seat el 2019", ha apuntat en un comunicat el vicepresident comercial de Seat i conseller delegat de Cupra, Wayne Griffiths.

L'executiu considera que als pilars de la marca –els models Ibiza, Arona, León i Ateca– s'hi suma ara la incorporació de la gamma del nou SUV Tarraco, que impulsarà les xifres el 2019, juntament amb el Cupra Ateca.

Al gener, els principals països en els quals opera Seat van mantenir l'evolució positiva del 2018. Espanya va liderar els resultats amb 8.400 vehicles venuts (un 4,3% més que el gener del 2018), i va ser la marca més venuda. A Alemanya es van vendre 7.800 cotxes, un 20,3% més, i al Regne Unit 5.500 vehicles, un 29% més. Les vendes de Seat han augmentat també en altres mercats destacats per a la marca, com Àustria, amb 2.300 vehicles venuts, un 22% més; Itàlia, amb 1.800, un 12,9% més; els Països Baixos, amb 1.600 cotxes venuts al gener, un 72,2% més; Polònia, amb 900 vehicles més, un 12,6% més, i Portugal, amb 800, un 25,7% més.

L'empresa automobilística també va millorar els lliuraments en els dos principals països on té presència fora d'Europa. A Algèria, l'empresa va entregar 3.100 vehicles al gener, un 40,9% més que en el mateix mes del 2018, mentre que a Mèxic va vendre 2.300 cotxes, cosa que suposa un increment del 23,4% respecte al gener del 2018.

Preus més alts

D'altra banda, el president de Seat, Luca de Meo, ha vaticinat un encariment dels cotxes en el curt termini per les inversions que hauran de fer les marques per fer models més ecològics, tot i que després els preus aniran a la baixa.

De Meo ha participat en una jornada del clúster basc de l'automoció, en la qual ha destacat que ara s'està produint un salt "bastant brutal" del dièsel a la benzina, però les vendes de cotxes elèctrics a Espanya són encara de només el 0,3%. Però per complir amb els objectius d'emissions de CO 2 l'any 2025 haurien de matricular-se llavors un 25% de cotxes d'emissió zero, és a dir, elèctrics i d'hidrogen.

"Hem calculat que necessitarem 40 fàbriques de muntatge de bateries a Europa", ha indicat De Meo, que ha fet el càlcul següent: la planta de Tesla ha costat 4.000 milions de dòlars i, per tant, per tenir 40 plantes s'haurien d'invertir 160.000 milions de dòlars.

Per això, ha dit, Espanya hauria de tenir l'ambició de comptar amb cinc o sis d'aquestes plantes i ha demanat un sistema d'inversió público-privat per fer front a aquest repte. També ha reclamat més inversió en recerca i desenvolupament (I+D).