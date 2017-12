Seat assegura que vol quedar-se a Catalunya però avisa que necessita un "ambient estable"

El president de consell d'administració de Seat, Francisco Javier García Sanz, no creu que hi hagi cap motiu perquè la seva deixi de ser "l'única gran empresa d'automoció que queda a Espanya i amb un fort arrelament a Catalunya". Així ho ha afirmat aquest dijous en un esmorzar per parlar dels reptes del sector automobilístic a Madrid que ha presentat el ministre d'Economia, Indústria i Competitivitat, Luis de Guindos. García Sanz ha rebut una allau de preguntes sobre la situació a Catalunya i les futures decisions de Seat en funció de la dinàmica política. Tot i això, el també vicepresident del grup Volkswagen no s'ha mullat i s'ha limitat a dir: "L'ambient que ens agrada és un ambient estable que ens permeti prendre decisions a llarg termini".

El directiu d'aquesta firma automobilística no ha volgut respondre tampoc sobre quins seran els plans de la companyia si les eleccions del 21 de desembre les torna a guanyar l'independentisme. "El que pot passar ja ho veurem", ha apuntat. Després de l'1-O, el president del comitè d'empresa de Seat va denunciar pressions polítiques i monàrquiques perquè Seat marxés fora de Catalunya, un punt que García Sanz tampoc ha volgut confirmar.

La restricció de vehicles contaminants, una "expropiació"

A banda, durant l'esmorzar s'ha fet referència a la situació actual del sector de l'automòbil i a mesures com les de l'Ajuntament de Barcelona de restringir l'accés dels vehicles contaminants a la ciutat. Segons García Sanz això suposa una "expropiació" per als usuaris dels vehicles i no es tracta de la solució més intel·ligent. Des del seu punt de vista, cal repensar el model de transport públic de les ciutats per poder prendre de manera conjunta altres mesures i no només aquesta.

D'altra banda, sobre el cotxe elèctric i altres noves iniciatives com ara implementar una flota de 'carsharing' com han fet altres automobilístiques, el directiu de Seat s'ha limitat a dir que si fins ara no s'havien llançat al cotxe elèctric és perquè les bateries i la tecnologia no estaven a l'altura de les necessitats dels usuaris. Ara, segons García Sanz, les bateries ja són prou resistents i fàcilment recarregables com per sostenir el negoci. Sobre el 'carsharing', García Sanz ha recordat que sí que és una iniciativa que tenen en funcionament en altres països però ha insistit que aquest no és un negoci clau per al futur de Seat malgrat que han comprat altres empreses més petites per estudiar-ho a nivell intern.

Per últim, sobre el nom del nou model de Seat el president del consell d'administració de la firma tampoc ha volgut donar cap pista. S'ha limitat a dir que "quan es consideri oportú" es farà públic.