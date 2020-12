Set de cada deu famílies espanyoles gastaran menys aquest Nadal

El 70% de les famílies espanyoles gastaran menys que altres anys en aquesta campanya de Nadal, segons el baròmetre de consum d'Aecoc, la patronal espanyola de grans empreses de consum. El sector preveu un final d'any marcat pels descomptes i una major planificació de les compres.

De fet, un 92% de les famílies espanyoles ja han reduït les seves despeses des que va esclatar la pandèmia del covid-19, una tendència que es mantindrà aquest Nadal. En aquest sentit, l'organització empresarial recorda que la confiança dels consumidors va passar del 87% al gener al 48% a l'octubre, segons el CIS, la qual cosa afecta directament quants diners gasten els ciutadans. "Estem en una societat en què la confiança dels consumidors s'està desplomant, i això interferirà en el comportament tant de consum com de compra", ha assegurat Rosario Pedrosa, responsable d'estratègia comercial i màrqueting d'Aecoc.

Més concretament, un 87% de les famílies gastaran menys en regals aquestes festes de Nadal i un 61% gastaran menys en joguines, apunta l'enquesta publicada aquest dimecres per Aecoc. A més, una de cada quatre persones buscarà activament descomptes i es desplaçarà per trobar ofertes.

En això hi influeixen les restriccions de moviments i les trobades familiars imposades per les autoritats sanitàries per frenar l'expansió del coronavirus. Els ciutadans tindran menys facilitats que altres anys per moure's, ja sigui pel toc de queda nocturn o per altres mesures, com els confinaments perimetrals per municipi.

Això provocarà que un 60% de les famílies facin menys àpats en família per por als contagis, cosa que es traduirà en una reducció de la despesa, tant per un tema de quantitat com de preu. Altres anys aproximadament la meitat de les famílies espanyoles compraven aliments de tipus gurmet o de gammes superiors a les que utilitzen habitualment en el seu dia a dia, les quals acostumen a tenir preus més alts. Amb l'epidèmia, però, només un 21% de les famílies optaran per menjar de qualitat més alta que de costum.

Les xifres són una mala notícia per al sector, ja que el Nadal acostuma a incrementar la despesa familiar. "El Nadal és una de les èpoques de l'any en què els consumidors gastem més", ha explicat Pedrosa, ja que, en general, les famílies espanyoles gasten un 20% més al desembre que en la mitjana de febrer a setembre.

La por al covid-19 també es traduirà en un augment de les compres online. Per a regals i altres despeses, quatre de cada deu persones faran almenys una compra a través d'internet i el 25% asseguren que tenen previst adquirir aliments online durant les festes.

Canvis per la pandèmia

El baròmetre també indica que, des de l'aparició del covid-19, la despesa en viatges, en lleure i en restauració ha caigut en més del 80% de les famílies, en els tres casos. No obstant això, aquestes categories seran les que més increments de despesa gastaran, segons els enquestats, un cop hi hagi una cura o una vacuna per al covid-19.

En canvi, aquest any un 25% gasten més en béns de gran consum –com ara alimentació– que un any enrere. A més, un 15% de les famílies també destinen més diners que abans a l'educació i a l'habitatge.