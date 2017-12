Sixte Cambra deixarà la presidència del Port de Barcelona

El president del Port de Barcelona, Sixte Cambra, ha anunciat aquest dijous que deixarà el càrrec per motius personals, i ha argumentat que ja ha complert dos mandats i que és el moment de no perpetuar-se en el càrrec. Cambra ha fet l'anunci a la reunió que ha celebrat el consell d'administració de l'Autoritat Portuària.

No obstant això, el president del Port de Barcelona no farà efectiva la decisió fins que hi hagi un nou Govern de la Generalitat, després de les eleccions del 21-D. Cambra fa set anys que va accedir a la presidència del Port, després que Artur Mas guanyés les eleccions del 2010.

Sixte Cambra és un empresari i consultor lligat al món de l'esport i de l'empresa que va exercir com a senador de Convergència i Unió tot i que no va arribar a militar en cap dels dos partits de la coalició. També és amic personal de l'expresident de la Generalitat Artur Mas.

Nascut a Barcelona el 1952, va ser senador independent per CiU entre el 1993 i el 2004. Abans, Cambra, que va estudiar administració d'empreses a Esade, havia sigut director de l'Estadi Olímpic durant els Jocs del 1992 i coordinador de l'Anella Olímpica de Montjuïc.

Però la seva vinculació amb el món de l'esport va començar molt abans. Del 1985 al 2008 va ser director del torneig Comte de Godó, que es fa cada any al Reial Club de Tenis Barcelona, i també va ser vicepresident del Futbol Club Barcelona.

De fet, en les eleccions a la presidència del club blaugrana de l'any 1989 es va enfrontar al llavors president, Josep Lluís Núñez, en el que va ser considerada una operació de CiU per assaltar el poder de la principal institució de la societat civil catalana. Tot i ser unes eleccions molt renyides, l'aposta no va funcionar, i Cambra, després de passar per la organització olímpica, va fer el salt a la política com a senador.

En el món empresarial, Sixte Cambra es va iniciar en el sector tèxtil i va passar després a la consultoria. Soci fundador de la coneguda companyia de captació de talents Seeliger & Conde, es va vendre les accions que hi tenia l'any 2011, quan va ser nomenat president del Port de Barcelona.

Aquest càrrec, el de president de l'Autoritat Portuària -possiblement la infraestructura més important de Catalunya-, el nomena la Generalitat, però depèn d'un organisme estatal, Ports de l'Estat, que penja del ministeri de Foment.

Això ha obligat Cambra durant els últims anys a mantenir un obligat equilibri en un moment d'enrariment de les relacions entre les dues administracions a causa del Procés, ja que, tot i que la gestió del Port és autònoma, requereix amplis consensos amb l'administració estatal, que, a més de controlar la gestió via 'Butlletí Oficial de l'Estat', com va passar amb el fons d'accessibilitat, també és al consell d'administració de l'Autoritat Portuària.

La gestió de Cambra al capdavant del port ha estat marcada per les inversions -l'any 2017 estan pressupostades en 135 milions d'euros i, de fet, el 2016 el Port de Barcelona va ser el segon licitador d'obra pública de Catalunya, amb quasi 90 milions d'euros-. A més, també ha reduït l'endeutament del Port i li ha donat un fort impuls comercial que, a l'espera de conèixer les dades de desembre, han portat a un any rècord de tràfics aquest 2017.