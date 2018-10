El Suprem rebutja els recursos del Govern contra la intervenció financera de la Generalitat

El Tribunal Suprem ha desestimat els recursos que la Generalitat havia presentat contra la intervenció de les finances catalanes que va dur a terme l'anterior ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, prèviament a la celebració del referèndum de l'1 d'octubre. Concretament, la secció tercera de la sala contenciosa administrativa del Tribunal Suprem ha decidit per unanimitat rebutjar els dos recursos que el govern de la Generalitat va interposar el 28 de setembre de l'any passat, informa Mariona Ferrer i Fornells.

Els dos recursos han estat desestimats per unanimitat i s'ha comunicat la decisió a totes les parts. Els pròxims dies se'ls notificarà formalment i es farà públic el text de la sentència. Cal recordar que les finances catalanes ja fa anys que estan sota el control del govern espanyol, des que Catalunya va acollir-se al FLA però també des que se'n va intensificar la supervisió per evitar que es destinessin diners al referèndum.

Tot i això, a pocs dies de l'1 d'Octubre, com que l'aleshores vicepresident català, Oriol Junqueras, va decidir deixar de retre comptes a la interventora de l'Estat, que fins al moment no havia detectat cap irregularitat, Montoro va decidir aplicar la llei d'estabilitat pressupostària i intervenir de manera absoluta la caixa catalana, emparant-se en l'argument que es tractava d'un risc per a l'estabilitat econòmica de tot l'Estat.

En aquell moment Catalunya va deixar de pagar les seves pròpies nòmines i els recursos que li corresponien del sistema de finançament es van ingressar en un compte del Banc d'Espanya. Aquest elevat nivell d'intervenció es va vincular més endavant a l'aplicació de l'article 155 i es va retirar juntament amb aquesta mesura. Tot i això, cal recordar que l'Estat manté la intervenció del 2015 i la Generalitat encara ret comptes davant l'Estat.