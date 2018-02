El Suprem anul·la definitivament el concurs de l’ATLL, la privatització més gran de la història a Catalunya

El Tribunal Suprem ha confirmat aquest dimecres l a sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que anul·lava la concessió a Acciona el 2012 de l'empresa pública Aigües Ter Llobregat (ATLL), tal com ha comunicat aquest dimecres el tribunal i ha avançat La Vanguardia. Aquesta va ser la privatització més gran de la història a Catalunya, es va vendre per 1.000 milions, dels quals el Govern ja n'havia ingressat més de 300.

Així, el Suprem ha desestimat els recursos que va interposar la Generalitat de Catalunya i Societat General d'Aigües contra la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, del 22 de juny del 2015 que va anul·lar l'adjudicació del contracte de gestió de l'abastiment d'aigua a Acciona.

El tribunal conclou que no s'han infringit els principis de llibertat, publicitat i transparència en els processos de licitació i que es va respectar la igualtat de tracte per a tots els licitants. "Al contrari, la sentència s'ha preocupat que la igualtat entre els licitadors, la publicitat i la transparència siguin efectives", conclou.

La Generalitat de Catalunya v a adjudicar el 6 de novembre del 2012 a Acciona el contracte de gestió del servei d'abastiment d'aigua en alta Ter-Llobregat. Què vol dir en alta? Que agafa l'aigua de la natura, la potabilitza i l’entrega als ajuntaments o a les seves empreses concessionàries perquè en facin la distribució en baixa , o sigui, casa a casa. ATLL potabilitza l’aigua que consumeixen uns 4,5 milions de persones de l’àrea metropolitana de Barcelona.



Al concurs també s'hi van presentar la Societat General d'Aigües de Barcelona (SGAB), que va recórrer la decisió davant l'Òrgan Administratiu de Recursos Contractuals de Catalunya (OARCC). En conseqüència d'aquest recurs es va suspendre el procés i es va paralitzar el contracte. Després, l'OARCC va aixecar la suspensió automàtica i la Generalitat va formalitzar el contracte amb Acciona, que va començar a prestar el servei el gener del 2013. Però un dia després, l'OARCC va estimar part del recurs de SGAB i va excloure Acciona del procés.

El Suprem considera que malgrat que la resolució de l'OARCC no suposés la nul·litat de l'adjudicació a Acciona, n'és conseqüència inseparable i creu que "en un moment capital" es produeix un "element de confusió que vicia la licitació perquè afecta el contingut de les ofertes". Per això, conclou el magistrat, "cal mantenir la nul·litat de l'adjudicació i també suprimir l'exclusió d'Acciona".

Així doncs, la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Suprem considera que com que hi ha una contradicció "susceptible" de causar confusió als licitadors, la igualtat de condicions exigeix la decisió presa pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya: mantenir la nul·litat de l'adjudicació de contracte.

Què implica aquesta sentència?

Hi ha dues opcions. D'una banda la Generalitat, sota el govern de Puigdemont, es va comprometre, en cas de sentència contrària al seu recurs, que ATLL tornés a mans públiques. De l'altra, si el Govern decidís ara tornar-la a privatitzar el preu de l'adjudicació podria ser molt superior perquè les condicions del mercat són ara molt més favorables que el 2012.



Ara queda per veure si Acciona, que ja va dir que tenia la intenció de fer-ho, reclamarà danys i perjudicis per l'operació i quina quantitat podria suposar aquesta indemnització. El 2015, Acciona va enviar una carta a la CNMV en què calculava que hauria de rebre 296 milions d'euros en concepte d'aquesta compensació, una xifra que l'exconseller d'Economia, Andreu Mas-Colell, va elevar a 326 milions i que l'estiu del 2016, el secretari d'Economia de la Generalitat, Pere Aragonès, va elevar a 400 milions.