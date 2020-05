El TC alemany posa en risc el programa de compres del BCE i insta a revisar-lo

El Tribunal Constitucional d'Alemanya ha desestimat parcialment la reclamació que un grup d'acadèmics i empresaris germànics va presentar fa gairebé cinc anys contra el programa de compres de deute del Banc Central Europeu. El tribunal opina que aquestes compres de deute no violen els tractats de la UE (que estableixen la prohibició de finançar els pressupostos dels estats membres) però al mateix temps considera que el BCE pot haver excedit les seves atribucions i que aquestes compres potser tenen un abast desproporcionat.

És per això que el TC exigeix que es facin canvis en aquest programa de compres en un termini màxim de tres mesos. En cas que no s'hi facin canvis, el Bundesbank (el banc central alemany) es podria veure forçat a deixar de formar part d'aquest programa.

El TC alemany creu que pot exigir canvis tot i que la justícia europea avalés el programa

El més sorprenent de tot és que els jutges alemanys opinen que aquesta decisió del BCE és "ultra vires", és a dir, que sobrepassen les competències de la institució, "malgrat que el Tribunal de Justícia de la UE opinés el contrari". És a dir, que els tribunals europeus (teòricament superiors jeràrquicament) diuen una cosa i el TC alemany diuen la contrària. El tribunal alemany, però, creu que la decisió del TJUE no l'obliga a res i que ha de fer la seva pròpia revisió.

El 2015, el llavors president del BCE, Mario Draghi, va iniciar les compres de deute tot i les reticències que històricament havien mostrat alguns països europeus, encapçalats per Alemanya.

Teòricament, les compres havien de servir per elevar la inflació fins a fregar el 2%, que és l'objectiu que el BCE està obligat a perseguir. Alemanya sempre va sospitar, però, que Draghi no només volia elevar la inflació sinó reforçar la dèbil economia i el feble mercat de treball de l'eurozona, uns objectius que el BCE no contempla al seu mandat malgrat que altres bancs similars (com la Reserva Federal dels Estats Units) sí que ho fan.

Ara el TC alemany diu que comprar deute per elevar la inflació sense tenir en compte els efectes que aquesta operació té en la política econòmica "ignora manifestament el principi de proporcionalitat". I afegeix posteriorment: "Com que aquestes decisions els falten suficients consideracions de proporcionalitat, equivalen a un excés de competències del BCE".

En teoria no afecta al fons antipandèmia

La decisió del TC d'Alemanya en teoria no afectarà al nou programa antipandèmia, segons el qual el BCE preveu comprar fins a 750.000 milions de deute dels països de l'eurozona per ajudar-los a combatre el covid-19. La decisió d'aquest dimarts, diu explícitament el tribunal a la sentència, "no afecta les mesures d'assistència financera adoptades per la UE i el BCE en el context de la crisi del coronavirus".

De totes formes, algunes veus creuen que el precedent d'aquesta sentència sí que pot suposar un cop per al fons antipandèmia a llarg termini.

Així ho creu Vitor Constancio, vicepresident del BCE quan es va iniciar aquest programa de compres de deute, el 2015. "Aquest és el risc. A Alemanya arribaran immediatament noves denúncies contra el PEPP [que és com es denomina tècnicament el fons antipandèmia]", ha dit Constancio a Twitter. Per a l'exbanquer del BCE, és "ridícul" que el tribunal distingeixi entre polítiques monetàries i polítiques econòmiques.