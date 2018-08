TSB es disculpa per enviar targetes de dèbit noves amb retard

TSB, la filial britànica de Banc Sabadell, segueix acumulant problemes. Si el passat mes d'abril va tenir un error informàtic que va deixar dos milions de clients sense poder accedir als seus comptes, aquest agost n'han sortit malparats alguns usuaris de targetes de dèbit. Segons la mateixa entitat, al voltant de 40.000 clients tenen targetes que caducaran en acabar aquest mes. Malgrat tot, encara no n'han rebut una de nova.

En un missatge publicat a la web de TSB, el banc demana disculpes als afectats i assegura que està "treballant durament" per fer arribar les targetes, "com a molt tard, el 31 d'agost". Segons un portaveu de la companyia consultat per diari 'The Times', totes les cartes han sigut enviades i els clients haurien de rebre-les aquest mateix dissabte "com a molt tard".

Segons informa aquest mateix mitjà, la substitució de targetes se sol dur a terme entre tres i quatre setmanes abans que les antigues caduquin. No obstant això, apunta que TSB encara pateix les conseqüències de l'últim caos en els seus sistemes.

En aquell cas, el Banc Sabadell va decidir traslladar les dades de tots els seus clients britànics a una plataforma pròpia (fins llavors eren dins el sistema de Lloyd's). El traspàs d'aquest paquet massiu de dades va bloquejar a milers de clients l'accés als seus comptes a través del mòbil o internet.

El mes següent, el conseller delegat de TSB, Paul Pester, va haver de comparèixer davant del Comitè del Tresor del Parlament de Westminster per donar explicacions al voltant de la problemàtica. A banda, l'entitat va rebre dures crítiques de la firma tecnològica IBM, que va considerar que el Banc Sabadell no havia fet suficients proves per evitar el caos.