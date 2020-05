Tarragona entra a la fase 2 amb optimisme, menys per a la cultura

Una de freda i una de calenta. El Camp de Tarragona ha estrenat avui la fase 2 amb certa alegria al comerç i a la restauració, però amb cinemes i teatres tancats. Els cinemes, per falta d'estrenes, segons una portaveu de Parc Central, centre comercial de Tarragona amb l'última planta ocupada per cinemes Yelmo, i els teatres perquè ja havien suspès tota la temporada fins al mes de juny, segons l'Ajuntament de Tarragona. A la ciutat veïna de Reus, el teatre Bartrina tampoc aixeca el teló, i per al Fortuny caldrà esperar al 31 de maig.

Tarragona també ha obert parcialment el conjunt monumental romà, declarat Patrimoni Mundial, i de franc, fins a finals d'aquest mes, per agrair a la gent el seu esforç durant el confinament. L'Amfiteatre Romà, el Passeig Arqueològic de les Muralles i el Fòrum de la Colònia, però, han tingut un matí molt tranquil, sense pràcticament visites.

En canvi, a Parc Central s'han fet llargues cues per poder entrar. El centre ha senyalitzat itineraris a terra, cal aparcar deixant un espai de seguretat i hi ha personal especialitzat per atendre els dubtes, entre altres mesures.

"Ja teníem ganes de venir. Ens vam tancar a casa que era hivern i la roba d'estiu em va petita", diu riallera una adolescent, Miria Sanromà, acompanyada d'unes amigues.

La pluja del matí els ha espatllat els plans inicials d'anar a la platja, "que ja toca, també", postil·la Ruth Merino.

Aquest dilluns núvol i fresc dona un respir de temps als ajuntaments de Tarragona i de Salou, que s'afanyen a enllestir una aplicació per controlar l'aforament de les platges seguint els colors dels semàfors.

Ni platja ni, de moment, tampoc piscina. El Club Natació Tàrraco ha rebut força trucades per reservar plaça i obrirà d'aquí uns dies, amb una programació ben tancada perquè només pot haver-hi un nedador per carril.

La piscina olímpica tampoc no obrirà fins, com a mínim, la fase 3. Ara per ara no poden assumir torns per a 8.500 abonats.

Per la seva banda, botigues, bars i restaurants s'endinsen a la fase 2 amb cert optimisme. Per als bars i restaurants, una gran solució a les limitacions d'aforament són les terrasses. En aquest sentit, l'Ajuntament tancarà nou carrers al trànsit per permetre als locals que les puguin instal·lar amb seguretat.

El sector, tot i que ara els establiments poden obrir un 40% de l'interior, continua amb l'aposta de les comandes per emportar a casa. Segons el president de l'Associació Empresarial d'Hostaleria de Tarragona, Francesc Pintado, "és un canvi que ha vingut per quedar-se i funciona".

De moment l'Ajuntament ha fet 101 inspeccions a les terrasses durant la fase 1.

Pimec Tarragona va calcular que, durant la fase 1, van obrir entre el 85% i el 90% dels petits comerços i ara la xifra s'enlairarà fins al 98%. No obstant això, algunes botigues ja no podran aixecar mai més la persiana, adverteix el president, Florenci Nieto.

Tampoc ho veu gaire clar l'Associació de Marxants de la Província de Tarragona. Els mercats ambulants ja es podien desplegar al 25% a la fase 1 (ara, al 33%), però volen esperar al 50% de la fase 3, segons el seu president, Josep Gómez, perquè tots puguin treballar o "serà inviable".

"Inviable" és, també, el terme que fa servir el president de l'Associació d'Autoescoles de Tarragona, Carles Oliver, per justificar que “no es pot obrir” amb “només tres dels dotze examinadors de pràctiques”.