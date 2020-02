Barcelona Tech City prepara un congrés alternatiu davant la cancel·lació del 4YFN

Les crisis són també oportunitats, recordava aquest dijous Núria Marin, alcaldessa de l'Hospitalet, a la roda de premsa posterior a la cancel·lació del Mobile World Congress. Dit i fet: Barcelona Tech City, organització que agrupa un miler de start-ups, s'ha posat en marxa per muntar un congrés alternatiu al 4YFN (esdeveniment paral·lel al Mobile però per a emprenedors) després que aquest dimecres GSMA decidís cancel·lar el congrés dels mòbils davant la marxa d'unes 40 empresa que havien decidit no participar-hi pel coronavirus.

La junta directiva de l'entitat es reunirà aquest dijous a la tarda en una trobada en què ha convidat a l'Ajuntament i a Fira de Barcelona per començar a posar fil a l'agulla. "No pretenem substituir res: al final l'ecosistema és sòlid, es mou i moltes vegades s'autoorganitza", explica Miquel Martí, conseller delegat de Barcelona Tech City. "Simplement, havíem pensat en celebrar un conjunt de trobades dins del 4YFN i ara creiem possible coordinar voluntats per crear contingut des de Barcelona i per Barcelona i on es mantingui la dinàmica negoci-festiva que suposa el Mobile", aprofundeix.

De moment, aquesta fira es concep com una versió d'hivern de la festa que la Barcelona Tech City celebra cada estiu al Pier 01 (com han anomenat l'edifici prop del port on estan ubicats físicament) i que reuneix emprenedors, inversors, alts cárrecs d'empreses i periodistes en un context d'oci. La nova trobada se celebraria els mateixos dies que estava previst el congrés d'emprenedors associat al Mobile (del 24 al 26 de febrer) i ja ha despertat l'interès de molts dels qui anaven a participar al 4YFN.

El moviment ha començat, de fet, per Twitter. Carlos Blanco, emprenedor i fundador de diverses incubadores com Connector o Nuclio Venture Builder, assegurava aquest dijous al matí que era el moment que el sector emprenedor s'unís per crear un gran esdeveniment d'start-ups a Barcelona. "Diverses persones m'han ofert cash i recursos per a fer-ho", indicava a la xarxa social. L'entitat de la qual n'és el vicepresident, Barcelona Tech City, recollia el guant i anunciava una reunió d'urgència per generar un esdeveniment d'emprenedoria els dies en qüestió on "les start-ups puguin explotar el networking associat en termes de captació d'inversions i clients".

Esta tarde hemos convocado reunión de urgencia de la Junta Directiva de Barcelona Tech City y los responsables del Ayuntamiento de BCN para generar un evento de emprendimiento los días del #MWC2020 en el que puedan colaborar otras instituciones cc @MiguelVicente_ @MiquelMarti11 — Barcelona Tech City (@bcntechcity) February 13, 2020

"Ho havíem previst i hi ha la possibilitat i les ganes de fer-ho", afegeix Miquel Martí. "Per nosaltres l'esdeveniment és el 4YFN, el considerem com un acte propi, col·laborem molt amb GSMA i la idea no és buscar un producte substitutiu", insisteix. La proposta, que arriba just després que la GSMA hagi explicat aquest dijous al matí que ha cancel·lat el Mobile i el 4YFN per "força major" davant el Covid-19, ha generat tot de reaccions positives del sector. Consultores, empreses inversores i organitzadores d'esdeveniments tecnològics han ofert la seva ajuda públicament perquè aquest congrés improvisat acabi celebrant-se.