Telefónica estrena Aura, el seu 'call center' basat en intel·ligència artificial

Telefónica ha estrenat finalment aquest diumenge el seu assistent virtual basat en la intel·ligència Aura, el projecte que va arrencar amb l'anomenada 'quarta plataforma' i que ja va avançar durant l'última edició del Mobile World Congress durant el 2017. En el marc del congrés, l'operadora també ha presentat un sistema per a llar batejat com a Movistar Home, un anunci en la mateixa direcció del que ha presentat avui mateix Vodafone.

"Fa un any vam dir que volíem que la intel·ligència artificial fos la base de la relació amb els nostres clients i ara complim amb la nostra promesa", ha afirmat el president de la companyia, José María Álvarez-Pallete. Aura està basat en una interfície de veu i, segons Telefónica, les seves habilitats per comunicar-se i interactuar amb els clients evolucionaran a mida que aquests l'utilitzin.

En una demostració de l'aplicació en portuguès, Aura ha resolt una de les preguntes més habituals dels clients de Telefónica: quantes dades em queden aquest mes? En aquest sentit, la plataforma també respondrà a les qüestions sobre factures pendents, el saldo de les targetes de prepagament i els serveis contractats. Abans que el client esgoti les dades, l'aplicació també envia una notificació per avisar-lo.

De fet, el nou assistent virtual passarà a fer algunes de les funcions que actualment la companyia deriva als seus 'call centers' i, per tant, a reduir els costos que representa per a l'operadora l'atenció al client. Aquesta primera versió estarà disponible per als usuaris de l'operadora a Espanya, Argentina, Brasil, Xile, Alemanya, Espanya i el Regne Unit.

Inicialment, aquest assistent arribarà als clients a través de les aplicacions mòbils de Telefónica, però també s'estendrà a canals de tercers com ara Facebook, Microsoft o Google. En el cas del mercat espanyol, Aura estarà integrada en l'aplicació de Movistar Plus dels seus clients. D'aquesta manera, l'aplicació funcionarà com un comandament de televisió per gestionar els continguts audiovisuals de la plataforma.

El negoci de les dades

En canvi, a Xile i Alemanya els clients podran fer-la servir a través de Facebook Messenger. A més, Aura s'integrarà a l'assistent virtual del gegant tecnològic Google, Google Assistant, i al sistema de Microsoft, Cortana, durant el 2019. Aquest últim serà l'encarregat de gestionar les dades que es generin a través d'Aura i fer-les servir per crear noves vies de negocis.

Durant el congrés de l'any passat, la companyia ja va explicar vol obrir la porta a fer que els usuaris puguin cedir les seves dades (per exemple, a canvi de descomptes) a proveïdors de serveis digitals que la vulguin fer servir per oferir-los productes més personalitzats.

D'altra banda, Telefónica ha estrenat el seu nou dispositiu Movistar Home. "Un dels plans des del principi era ser on son els nostres clients", ha explicat el responsable de dades de la companyia, Chema Alonso. Així doncs, al mercat espanyol la companyia també llançarà un sistema amb una segona plantalla integrat a Aura amb què es puguin connectar tot tipus de dispositius intel·ligents.