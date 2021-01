TravelPerk compra NexTravel per consolidar el salt als Estats Units

La pandèmia ha enfonsat el turisme per pur plaer, però hi ha una altra indústria del viatge que tampoc ha sortit gens ben parada de les restriccions a la mobilitat. Amb l'auge del teletreball, les empreses cada cop limiten més els desplaçaments dels seus directius i, per tant, també ha caigut el volum de viatges per feina. Les plataformes que s'hi dediquen ho han patit, i el sector es refugia en la concentració per superar aquesta envestida. Un exemple és el de la catalana TravelPerk, que ha anunciat aquest dimecres la compra de la companyia nord-americana NexTravel per reforçar la seva posició als Estats Units.

Amb l'adquisició, el grup amb seu a la Torre Agbar i dirigit per l'israelià Avi Meir integrarà la base de clients, la tecnologia i la plantilla de la companyia californiana, fundada el 2013 per Wen-Wen Lam i Alexey Pakhomov. TravelPerk ja compta amb més de 300 clients a l'altra banda de l'Atlàntic i, segons la mateixa empresa, s'hi han reservat més de 300.000 viatges corporatius. "L'adquisició incrementarà significativament fins a nous rècords el volum de viatges contractats als Estats Units i ajudarà la companyia a consolidar la seva posició com a líder de la indústria i a ressorgir més forta de la pandèmia", afirma la start-up en un comunicat.

Durant el 2020, TravelPerk va haver d'ajustar la seva operativa a les limitacions de la pandèmia als desplaçaments transfronterers. Entre altres mesures, l'empresa va aplicar un expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO) per a bona part de la seva plantilla. A més, també va optar per llançar nous productes pensats per a l'era postcovid que puguin oferir més flexibilitat a les empreses a l'hora de reservar els trajectes i les estades per a les seves plantilles. "Malgrat l'alentiment temporal en el turisme arreu del món, hem sigut capaços d'invertir en els nostres productes i tecnologia i moure'ns de pressa per enfortir la nostra oferta", apunta Meir.

Segona compra en menys d'un any

De fet, aquesta és la segona compra de la companyia en menys d'un any, ja que el juliol passat va integrar Albatross, una eina per crear guies informatives sobre les restriccions als viatges internacionals pel covid-19 aprovades pels diferents governs. A part de l'adquisició de NexTravel, TravelPerk també ha signat un acord amb l'aerolínia nord-americana Southwest per integrar a la seva plataforma la llista de vols interiors als Estats Units de la companyia aèria.