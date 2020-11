Treball atura a última hora les ajudes al sector cultural que s'obrien aquest dijous

Nou embolic al Govern amb les ajudes als sectors més castigats pel covid-19. El departament de Treball ha comunicat aquest dimecres al vespre que "modificarà totes les convocatòries d'ajuts que s'atorguin fins ara". La primera ajuda que s'atura, doncs, és la del sector cultural, que s'havia d'obrir aquest mateix dijous a les 9 del matí, que ja s'havia publicat a la web i que tenia una partida de 3,5 milions d'euros. L'argument que dona Treball per fer aquest pas és que cal "repensar els ajuts fins a trobar un nou mecanisme d'atorgament".

En un breu comunicat, el departament de Chakir El Homrani assegura que està modificant els ajuts "perquè no sigui per concurrència no competitiva i amb adjudicació per ordre de presentació". Treball afegeix que les prestacions anunciades es mantindran però que s'està treballant per sumar-hi més recursos i que arribi a més professionals del món de la cultura. "S'està analitzant quina és la millor opció per fer arribar aquests ajuts a les persones que els sol·licitin", afegeix l'escrit, que conclou que els pròxims dies s'abordarà, amb els sectors afectats, quina és la nova via perquè aquestes prestacions arribin tan aviat com sigui possible.

Des de la conselleria s'assegura que la publicació del ajuts a la web "s'ha fet per error" i que precisament s'ha decidit aturar-la perquè no es torni a produir el mateix episodi que la setmana passada amb e l paquet d’ajudes de 20 milions d’euros als autònoms, que només va arribar a 10.000 treballadors per compte propi i amb un criteri de repartiment en funció de l’ordre amb què se sol·licitava l’ajuda. Arran d’això, el sistema es va col·lapsar –Treball va culpar-ne Polítiques Digitals, de JxCat– i el Govern va sortir a demanar disculpes.

La polèmica, doncs, torna a esclatar dos dies després que El Homrani hagi cessat la cúpula de Treball, el fins ara secretari general de la conselleria, Josep Ginesta, i el secretari d’Afers Socials, Francesc Iglesias, i els hagi substituït per Oriol Amorós, com a número dos del departament –fins ara s’encarregava de l’àmbit d’immigració– i Marta Cassany, que ocuparà la secretaria d’Afers Socials.

Precisament aquest dimecres el conseller de Treball ha demanat disculpes pel caos en les ajudes als treballadors per compte propi. El Homrani, que ha intervingut a la sessió de control al Govern al Parlament, ha descartat, però, dimitir per les crítiques, després que l'oposició li hagi demanat que marxi.