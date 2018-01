El Tresor augmenta fins als 15.000 milions el préstec a la Seguretat Social per pagar les pensions

El Tresor espanyol preveu concedir el 2018 un nou préstec a la Seguretat Social d'uns 15.000 milions d'euros per garantir el pagament puntual de les pensions, gairebé 5.000 milions d'euros més respecte als que es van prestar l'any passat per cobrir el forat que arrossega el sistema. Tot i així, la xifra final no es concretarà fins que s'aprovin els pressupostos generals de l'Estat, que s'han hagut de prorrogat aquest any per l'estancament de les converses entre el PNB i els populars.

El nou préstec per sufragar la guardiola de les pensions l'ha anunciat aquest dilluns la secretària general del Tresor i Política Financera, Emma Navarro, que ha assegurat que "el més important és que les pensions estan garantides". En aquest sentit, ha considerat que el crèdit del Tresor és "molt prudent", ja que la Seguretat Social compta amb altres vies de finançament.

El 2017 el Tresor espanyol va prestar a la Seguretat Social un total de 10.192 milions d'euros per aquesta mateixa finalitat, un crèdit que va fer que l'emissió neta de l'organisme durant l'any passat augmentés en 10.000 milions. No obstant això, Navarro ha reiterat que aquests préstecs no es van traduir en un increment del dèficit fiscal ni del nivell de deute públic sobre el PIB.

Així doncs, la situació de dèficit actual torna a obligar la Seguretat Social a tirar d'altres fonts de finançament per pagar les extres dels pensionistes. Quan l'equip de Mariano Rajoy va entrar a dirigir el govern espanyol el 2011 va trobar-se amb un fons de reserva de les pensions de més de 60.000 milions d'euros, que actualment amb prou feines supera els 8.000 milions.

Menys emissions que el 2017

Precisament, aquest 2018 el Tresor espanyol realitzarà una emissió neta inferior a l'any anterior. En total, seran 40.000 milions d'euros, 5.000 menys que el 2017, quan es van realitzar emissions per valor de 45.031 milions.

D'altra banda, Navarro ha recordat que els mecanismes de finançament autonòmic aportaran uns 60.0000 milions d'euros a les diferents comunitats. D'aquesta suma, Catalunya se n'emportarà un 32%, un percentatge molt semblant al de l'any passat.