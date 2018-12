La banca perdria entre 7.000 i 44.000 milions si la justícia europea anul·lés l'IRPH de les hipoteques

L'anul·lació de l'IRPH de les hipoteques per part del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) costaria entre 7.000 i 44.000 milions d'euros al sector bancari espanyol, segons un informe del banc d'inversió nord-americà Goldman Sachs.

L'índex de referència de préstecs hipotecaris (IRPH) és un tipus d'interès alternatiu a l'Euríbor que es va introduir en unes 760.000 hipoteques, principalment durant els anys de la bombolla immobiliària. Segons els denunciants, es tracta d'un índex abusiu, ja que, argumenten, es venia com un interès més estable que l'Euríbor, tot i que en realitat era igual de volàtil però més elevat.

Després de mesos de litigis, el desembre de l'any passat el Tribunal Suprem va donar la raó als bancs i va considerar legal l'IRPH de les hipoteques. No obstant, la decisió final està en mans del tribunal europeu, que té damunt la taula un informe dels serveis jurídics de la Comissió Europea en el qual es recomana l'eliminació de l'IRPH per abusiu. Si finalment els jutges comunitaris consideressin abusiva la clàusula que introdueix aquest interès en un préstec, els bancs es veurien obligats a compensar els clients pel sobrecost que han pagat durant el temps que hagin tingut vigent la hipoteca. En un cas similar el 2016, el TJUE, amb seu a Luxemburg, ja va tombar les clàusules terra de les hipoteques després que el Suprem espanyol les hagués donat per vàlides.

Pel que fa als diversos bancs espanyols afectats per una possible sentència favorable als clients, CaixaBank és el que surt més mal parat en l'informe. Goldman Sachs rebaixa la qualificació de l'entitat de "neutral" a "venda"; és a dir, recomana vendre'n accions, perquè considera que és el banc que té un risc més elevat a causa de la seva "gran cartera d'hipoteques" i la "diversificació internacional limitada" que no li permet "diluir l'impacte de qualsevol tipus de xoc domèstic".

Pel que fa al Sabadell, l'informe manté la qualificació de "compra", tot i que elimina les accions de l'entitat de la seva llista de recomanacions pel risc d'una disminució dels ingressos per l'exposició excessiva al mercat hipotecari.

Goldman Sachs també analitza Unicaja, entitat a la qual manté la qualificació de "compra", com al Santander, mentre que el BBVA, Bankia i Bankinter mantenen la nota de "neutral".