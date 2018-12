La UE es conforma altre cop amb una reforma mínima de l’euro

No hi ha manera. Ni els fantasmes d’una nova recessió econòmica ni l’amenaça creixent dels euroescèptics en les pròximes eleccions europees aconsegueixen posar prou pressió als dinou països que fan servir l’euro per tirar endavant la reforma de la moneda que ha de donar solidesa a una eurozona amb problemes de naixement. Ahir els seus dinou ministres de Finances van mantenir una llarga reunió que va tornar a donar els mínims fruits. Cap consens de cara a un pressupost comunitari i encara menys per a la creació d’un fons europeu de garantia de dipòsits bancaris. Fonts comunitàries anticipen llum verda a la xarxa de seguretat per si algun banc fa fallida (com el Popular), que es vincularia al fons de rescat. A l’hora de tancament d’aquesta edició, els ministres seguien reunits, però Reuters assegurava, citant un esborrany, que la discussió sobre el pressupost s’ajorna sis mesos més i que sí que hi ha acord sobre la xarxa de seguretat.

També hi ha consens, però menys, per convertir el fons de rescat en una mena de fons monetari comunitari que supervisi i dissenyi plans de rescats per a països en crisi. Però aixeca reticències, perquè hi ha estats, com Alemanya, que volen que quedin ben escrites les condicions i el procés del rescat, i d’altres, com Itàlia i Espanya, que prefereixen que s’estudiï en funció de cada cas.

Uns continuen estirant cap a una banda i la resta cap a l’altra. Mentrestant, la sensació és que anys de reunions al més alt nivell donen pocs resultats mentre les mateixes institucions avisen una població que encara no s’ha recuperat de l’última crisi que els riscos no paren d’augmentar. Ahir el vicepresident de la Comissió Europea a càrrec de l’euro, Valdis Dombrovskis, reclamava resultats. “Ens hem de moure de la discussió a la decisió”. I el comissari d’Afers Econòmics, Pierre Moscovici, ho deia més clar: “Espero que siguem capaços d’aconseguir progrés, els ciutadans ho esperen”. En tot cas, com va dir ahir la ministra d’Economia, Nadia Calviño, les mesures acaben sent poc “sexis” per als ciutadans. Però també deia que s’ha d’anar “passet a passet”, conformada amb els petits progressos assolits aquesta matinada, un missatge que van compartir altres ministres.

Però malgrat la sensació d’avançar, les ambicions del president francès, Emmanuel Macron, que va prendre la bandera d’aquesta reforma, s’han vist minimitzades reunió rere reunió. La història es repeteix. La cimera de l’euro d’ara fa un any ja va acabar amb una rebaixa d’expectatives. Després d’haver cridat a la refundació de l’euro i haver fet campanya per crear un superministre de Finances i un pressupost comunitari, la trobada al més alt nivell de finals del 2017 va acabar amb una rebaixa d’ambicions i cap mesura concreta. Aquest any, Macron va arribar fa unes setmanes a la cimera del Brexit aprofitant l’avinentesa per reclamar -altre cop- la “refundació de l’euro”, i en la trobada que ha de posar les bases per al “progrés” en la cimera que se celebra el 14 i 15 de desembre torna a repetir-se el guió.

Els problemes, tot i que disfressats de discussions més tècniques, continuen sent els de sempre, fins i tot quan el president francès ha acostat posicions amb Angela Merkel i Anglaterra ja té un peu fora. França ha aconseguit el suport d’Alemanya per defensar un pressupost comú, basat principalment en inversions que tenen l’objectiu “d’estabilitzar” la zona euro. Però ara topen amb un bloc de països nòrdics i bàltics amb Holanda al capdavant que creuen que amb els fons actuals de la UE ja n’hi ha prou i que el que cal és aprofundir més en la disciplina fiscal i en la reducció de riscos. Abans de compartir riscos cal reduir-los, és el seu lema. Alemanya es va despenjar -com a mínim oficialment- d’aquest grup més ortodox, però li porta discussions a casa. França està disposada a negociar que dins el pressupost hi hagi una mena de fons europeu per als aturats, la gran proposta d’Espanya.

A més, ahir el front franco-alemany va tornar a posar sobre la taula l’impost a les transaccions financeres que serviria per apuntalar el pressupost, segons Süddeutsche Zeitung. Ja s’aplica a França i el copiarà Pedro Sánchez. Moscovici donava la benvinguda a la proposta amb ironia, recordant que, per variar, va ser la Comissió qui la va aportar el 2010 i que també va quedar allà: sobre la taula.

LES CLAUS

1. Quina és la mesura que té consens?

La creació de la xarxa de seguretat vinculada al fons de rescat (MEDE), d’uns 60.000 milions d’euros ampliables per unanimitat, segons la proposta inicial de la Comissió. Serviria per rescatar els bancs quan facin fallida. Ara, cal recordar que aquesta és una mesura anunciada el 2013.

2. Què implica el reforç del fons de rescat?

Es tracta de donar-li més cos i convertir-lo en una mena de Fons Monetari Europeu però sense competències monetàries. L’objectiu és que pugui donar rescats, però només a països que tinguin un nivell d’endeutament possible de reestructurar. Les condicions per fer-ho són l’origen de les discrepàncies.

3. Per què no es posen d’acord per aprovar el fons de garantia bancària?

Perquè països com Alemanya, però també Holanda, Finlàndia, Dinamarca, Suècia, Estònia, Letònia i Lituània, s’oposen completament a crear una guardiola comuna per protegir fins a un mínim els dipòsits. Consideren que acabarien pagant ells per la mala gestió de la resta.

4. ¿És possible aprovar un pressupost de l’euro?

Fa anys que flota en l’ambient, però s’ha convertit en un ideal difícil de complir. França el defensa fins l’última conseqüència, com un mecanisme d’estabilitat per al conjunt de l’eurozona que funcionaria a través de l’aportació d’impostos comunitaris i nacionals. Però nòrdics i bàltics s’hi oposen.

5. Què passarà a partir d’ara?

La llarga reunió de l’Eurogrup és extraordinària, i estava preparada per acabar de dibuixar els acords que s’haurien de segellar en la cimera de l’euro del pròxim 14 de desembre. Tot i que l’acord sembla difícil, ministres i líders europeus insisteixen que hi ha temps.