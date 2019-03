Els sindicats exigeixen a Sánchez que aprovi la contrareforma laboral abans del 28-A: "Encara hi ha temps"

Els sindicats volen que el govern espanyol impulsi abans de les eleccions del 28 d'abril la contrareforma laboral i la reforma de les pensions que havia promès mitjançant decrets. "Encara hi ha temps", ha assegurat aquest dijous el secretari general d'UGT, Pepe Álvarez. "Fem una crida al govern i a les forces polítiques que van donar suport a la moció de censura" perquè acordin la contrareforma laboral, ha subratllat Álvarez durant la roda de premsa de balanç de la legislatura. "Ens sentim decepcionats", ha resumit el màxim responsable d'UGT.

Comissions Obreres i UGT volen sobretot que s'aprovi la prevalència del conveni col·lectiu per sobre del d'empresa, però l'executiu de Pedro Sánchez ha tirat la tovallola amb la contrareforma laboral que preveia carregar-se algunes mesures que va impulsar el PP el 2012. Sánchez no posarà sobre la taula res més que el decret que ja va aprovar relatiu a les ajudes per a aturats majors de 52 anys i al control horari dels treballadors, pendent encara de convalidació a la diputació permanent del Congrés.

El govern socialista ha renunciat a impulsar més decrets amb reformes en matèria laboral i de pensions per la manca de suport polític, però els sindicats creuen que Sánchez no ha negociat prou i ha perdut el temps. "La sensació que tenim és que no hi ha hagut una negociació seriosa amb els partits polítics", ha assegurat el secretari general de CCOO, Unai Sordo. "No ens consta que no hi hagi consens polític" en la reforma laboral, ha asseverat Álvarez.

Tensió amb la CEOE

Els màxims responsables sindicals també han acusat la patronal dels empresaris, la CEOE, d'haver canviat de posició amb qüestions sobre les pensions que ja estaven pactades. En les seves propostes de cara a les eleccions generals, l a CEOE demana que s'augmenti l'edat de jubilació a mesura que puja l'esperança de vida, una iniciativa que es coneix com a factor de sostenibilitat i que s'havia pactat que no entri en vigor abans del 2023. Els sindicats amenacen en trencar negociacions amb la patronal si fa marxa enrere en mesures pactades: "Si la CEOE continua estirant de la manta ens replantejarem totes les questions dels últims anys", ha dit Álvarez.