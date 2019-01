La UGT demana acords per aprovar pressupostos a Catalunya i a Espanya

El secretari general de la UGT a Catalunya, Camil Ros, ha llançat aquest dijous una crida a les forces polítiques perquè busquin acords que permetin aprovar els pressupostos generals de l'Estat i els pressupostos de la Generalitat perquè, segons la seva opinió, només amb els comptes acordats es podran contrarestar les retallades.

"Esperem uns pressupostos socials, tant a l'Estat com a Catalunya", ha indicat Camil Ros, que ha fet una crida a l'estabilitat política, malgrat la difícil situació que suposarà el judici del Procés. En aquest sentit, el líder de la UGT catalana ha dit als partits independentistes que donar suport als pressupostos de Pedro Sánchez no significa renunciar als posicionaments polítics sobre el Procés. "Ningú, per donar suport als pressupostos, canviarà la seva situació sobre el Procés", ha reblat el líder sindical.

Camil Ros ha recordat que abans de la crisi i del Procés aquesta mena de pactes ja es van produir, en referència als pressupostos de l'època del tripartit a Catalunya i de Rodríguez Zapatero al govern de Madrid, i, per tant, es poden repetir.

"Es pot arribar a acords perquè abans ja s'hi havia arribat", ha dit Camil Ros, que ha posat l'accent en la necessitat "de polítiques del mentrestant" perquè no es paralitzin les polítiques socials per culpa del judici. En aquest sentit, ha apostat per un suport als pressupostos de l'Estat dels partits que van permetre la moció de censura –inclosos el PDECat i ERC–, i un suport als pressupostos de la Generalitat del PSC i els comuns.

A més, Ros ha recordat que el 2019 ja es presenta prou complicat per a l'estabilitat política pel judici de l'1-O i les eleccions municipals i autonòmiques i, en la seva opinió, ni al govern de Madrid ni al de la Generalitat els convé avançar eleccions. També ha indicat que tenir pressupostos seria un bon element per "destensar la situació".

Respecte al judici de l'1-O, Camil Ros ha apel·lat al Tribunal Suprem que dicti sentències "proporciones" perquè, malgrat el desprestigi de la judicatura, la resolució tindrà un gran impacte en la vida política, social i econòmica durant molts anys.

El líder de la UGT també ha demanat que el 2019 sigui l'any de posar fre a l'extrema dreta i, en aquest sentit, ha indicat que "la millor manera de combatre-la són les polítiques socials i d'integració".

Diàleg social

Sobre la negociació col·lectiva i el diàleg social, Camil Ros ha indicat que ja s'ha arribat a alguns acords, com el de les pensions, el salari mínim i els autònoms, però ara, ha dit, s'ha de plasmar en acords del govern espanyol per contrarestar les retallades i la reforma laboral.

"És el moment de concretar aquesta acords o de mobilitzar-se", ha advertit Camil Ros, que també ha emplaçat les patronals a concretar augments salarials en la negociació col·lectiva. "Les patronals continuen amb el fre posat", ha dit Ros.