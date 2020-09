UGT exigeix que no es retallin els subsidis dels ERTO

El secretari general de la UGT, Pepe Álvarez, ha reconegut que s'arriba a la reunió d'aquest divendres sobre la pròrroga dels ERTO a Palma de Mallorca amb un "escull": el del subsidi que l'Estat destina als treballadors. "Cal mantenir la prestació amb independència dels mesos que portin els treballadors en ERTO", ha dit Álvarez en una sessió informativa d'inici de curs a la seu del sindicat aquest dilluns. Álvarez ha insistit en el fet que "són retribucions mínimes, el màxim són 1.200 euros i la majoria estan per sota dels 900 euros. Ens sembla que mantenir les prestacions és imprescindible".

Una de les altres potes importants que patronal, sindicats i govern espanyol hauran d'acordar és la limitació o no de la mesura per "sectors". Si bé des del govern han manifestat que aquest serà el punt de partida, i aquest dilluns Nadia Calviño ho tornava a apuntar, Álvarez ha matisat que "és molt difícil que una definició sectorial garanteixi al 100% la protecció". Tanmateix, no han volgut parlar de línies vermelles però sí de la necessitat de "deixar la porta oberta perquè cap sector es quedi fora d'una definició".

Des de la UGT també han avançat que intentaran "resoldre el problema" en el que es troben moltes persones en contracte fixe discontinu i que estan en ERTO, ja que la finalització d'aquests contractes no permet cobrar la prestació. "Estem parlant de desenes de milers", ha assegurat el secretari de la UGT.

L'IMV, "un camí de pedres"

"L'administració no pot convertir l'ingrés mínim vital en un camí de pedres innecessàries", ha criticat Álvarez en referència al "periple burocràtic". Després que el ministeri de Seguretat Social reconegués que des de la posada en marxa de la prestació poc més de 6.000 sol·licituds –de les 750.000 presentades– s'havien reconegut, el sindicat insisteix en el fet que "cal acabar" amb els problemes burocràtics, "les famílies no mengen amb caràcter retroactiu", ha dit el sindicalista.

Álvarez tampoc ha obviat que aquestes pròximes setmanes comença el curs escolar en algunes comunitats autònomes i encara hi ha una pregunta a resoldre: quina cobertura tindran els pares que hagin de fer quarantena? "Demano claredat i una veu", ha assenyalat el secretari general, fent referència a les diferents opcions plantejades des del ministeri d'Educació i Treball. Des de la UGT insisteixen que cal solucionar la situació o "amb un permís retribuït" o amb "una baixa laboral". "No trobem una altra manera de conciliar", ha insistit. Álvarez també ha xifrat en 70.000 professors els que s'haurien de contractar a l'escola pública i concertada amb l'arrencada del curs escolar.

Amb tot, el secretari general de la UGT també ha dibuixat l'estratègia que el sindicat vol seguir de cara el nou curs polític. Sobre la reforma fiscal, la posició és clara: "Aquest país ha d'augmentar els impostos als més rics". A més, Álvarez també ha avisat l'executiu de Sánchez que "si algú aprofita la situació econòmica per venir amb un programa de retallades del sistema de pensions, amb nosaltres que no comptin". Sobre els pressupostos generals, Álvarez creu "en aquests moments és impensable pensar que el país no sigui capaç d'aprovar uns pressupostos que se centrin en la situació actual".