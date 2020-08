Calviño insisteix en prorrogar els ERTO per sectors i "àmbit geogràfic"

Falten 30 dies perquè la segona pròrroga dels ERTO arribi al final i la vicepresidenta tercera i ministra d'Assumptes Econòmics, Nadia Calviño, ha insistit que els ERTO "cal que s'ajustin als sectors que ho necessiten", per tal de seguir avançant cap a la "millora de l'economia i del suport a l'ocupació". La ministra ho ha dit durant la seva participació en la inauguració del curs "El sistema financer i la crisi de la covid-19. Reptes i compromisos", organitzat per l'Associació de Periodistes Econòmics (APIE) i el BBVA a la Universitat Internacional Menéndez Pelayo, aquest dilluns.

Ja en el seu moment l'executiu espanyol va avançar que els ERTO havien arribat per quedar-se, ara bé, de forma diferent. Calviño ha assenyalat que la reactivació econòmica implica canviar un "mecanisme de protecció de la desocupació" per un de "suport a l'ocupació" a través d'un "sistema de caràcter parcial". En aquest últim sentit, la ministra d'Economia ha tornat a fer referència a models com l'alemany. A més, Calviño també ha matisat que caldrà tenir en compte no només el sector, sinó "l'àmbit geogràfic", és a dir en quines zones els rebrots de la pandèmia no han permès una recuperació laboral com la que s'esperava i ha recordat que es tracta d'una mesura "molt costosa en termes d'inversió pública".

Durant la seva intervenció, la ministra ha ressaltat que s'espera que el PIB creixi més d'un 10% el tercer trimestre, ja que les dades d'ocupació segueixen millorant. En aquest sentit, Calviño ha avançat algunes de les dades d'ocupació del mes d'agost, que es donaran a conèixer aquest dimecres. Segons ha detallat la ministra, el nombre d'afiliats a la Seguretat Social en règim general ha incrementat en 330.000 persones al mes d'agost, i hi ha quasi 19.000 persones més en règim especial de treballadors autònoms en comparació amb el 30 de juliol. Tot i que les dades semblen dibuixar una "progressiva recuperació", la ministra ha reconegut que "a ningú se li escapa que la recuperació és asimètrica".

Liquiditat "suficient"

La ministra d'Economia ha aprofitat el seminari per actualitzar la situació de les línies d'avals de l'Institut Oficial del Crèdit (ICO) distribuïdes des del seu departament. Calviño ha volgut llançar un missatge de tranquil·litat a empreses, "petites i grans", i ha assegurat que "hi ha liquiditat" de cara a la tardor. La ministra ha insistit que la primera línia de 100.000 milions d'euros "encara té recorregut", mentre que la de 40.000 milions s'està negociant amb les entitats financeres, ja que "no només ha de moure capital", sinó que també ha de ser una porta a la "inversió i la recuperació". Ha avançat que les entitats financeres ja han injectat quasi 99.000 milions d'euros a empreses, pimes i autònoms a través de 799.635 préstec avalats per l'ICO.

Amb tot, el president del BBVA, Carlos Torres, que també ha participat de l'acte, ha avisat que "no serà fàcil utilitzar l'aval" sense un marc de "confiança" que permeti la inversió privada i externa. Torres ho ha vinculat a la "seguretat jurídica" i a la "fiscalitat eficient", que ha assenyalat com a pal de paller de la reactivació econòmica.

Finalment, la ministra d'Economia ha insistit en què els pressupostos són "crucials" per poder seguir el camí del "creixement". Ha insistit en què els pressupostos "són la clau per poder canalitzar els recursos públics".