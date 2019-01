Uber i Cabify abandonen Barcelona

Les plataformes de vehicles de lloguer amb conductor (VTC) Uber i Cabify han anunciat aquest dijous que deixen d'operar a Barcelona. El motiu de la decisió en tots dos casos és el nou decret aprovat aquest dimarts pel Govern i pactat amb el sector del taxi, que introdueix un període de precontractació d'un quart d'hora.

"Amb les restriccions aprovades per la Generalitat de Catalunya ens veiem obligats a suspendre el servei d’UberX a Barcelona", ha indicat Uber en un comunicat titulat "Fins aviat, Barcelona". Segons la companyia nord-americana, "l'obligació d'esperar 15 minuts per viatjar en una VTC no existeix en cap lloc d'Europa i és totalment incompatible amb la immediatesa dels serveis sota demanda, com UberX". El Govern va aprovar aquesta setmana el decret que regula el sector de les VTC, en el qual s'introdueix un període d'espera de 15 minuts en la contractació del servei, acordat entre els representants del taxi i el conseller de Territori, Damià Calvet. Aquest període pot ser ampliat per les administracions locals, com és el cas de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), que ja va anunciar que el situaria en una hora.

"Continuem a disposició de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona per treballar en una regulació justa per a tothom, que tingui en compte els milers de conductors i passatgers dels VTC de Catalunya", ha afegit una portaveu d'Uber.

El març del 2018, Uber va tornar a operar a la capital catalana amb el "compromís" de "fer les coses bé", segons el comunicat. Des de llavors, ha dit, més de mig milió de persones han utilitzat els vehicles d'Uber per desplaçar-se i "milers de conductors han trobat en Uber una manera de guanyar-se la vida".

Uber ha defensat que s'implementi una regulació sobre el sector de les VTC: "A Uber volem que existeixi una regulació", han indicat, ja que l'objectiu de la companyia és convertir-se "en un aliat a llarg termini de les més de 600 ciutats" en què operen. "I Barcelona no és una excepció", ha afegit. En aquest sentit, Uber ha reclamat "una regulació que tingui en compte els conductors de la VTC i els milers d’usuaris, que avui veuen desaparèixer el seu mitjà de vida i la seva llibertat de triar com es mouen per la ciutat".

Pel que fa Cabify, ha lamentat que Calvet "hagi cedit a la pressió i les exigències del taxi, que perjudiquen greument l'interès ciutadà". En un comunicat, la companyia espanyola ha explicat que va obrir un diàleg amb els seus col·laboradors a Catalunya en el moment en què es va iniciar la negociació del nou decret. Amb l'entrada en vigor de la nova normativa, "la companyia conclou que aquesta regulació té com a únic objectiu i, per tant, també com a conseqüència final, l'expulsió directa de l'aplicació de Cabify i les seves empreses col·laboradores de Catalunya i Barcelona".

Cabify ha qualificat d'"artificials" i "altament restrictives" les mesures imposades pel decret, que, segons l'empresa, "destrueixen per complet el mercat" de les VTC i "causen un impacte immediat en totes les empreses del sector". El decret, diu el comunicat, impedeix a les companyies de VTC mantenir una operativa similar a la de la resta de ciutats on operen. D'acord amb les dades facilitades per Cabify, el 98,5% dels viatges gestionats amb aquesta aplicació tenen un temps d'espera inferior als 15 minuts requerits a partir d'ara.

L'Ajuntament critica la decisió: "No hi ha motius"

La regidora de mobilitat de l'Ajuntament de Barcelona, Mercedes Vidal, ha criticat la decisió de totes dues plataformes: "No hi ha motius per deixar de prestar serveis de VTC a Barcelona". Aixi doncs, la presidenta de l'Institut Metropolità del taxi ha defensat que tots dos models "sempre han conviscut sense problemes" i que la situació s'ha complicat quan les VTC han passat a fer, en la seva opinió, el mateix servei que el taxi.

"Ara mateix no tenim prevista cap reunió, però no entenem que es deixi de prestar un servei sempre que s’ajusti a les prestacions per les que han estat concedides”, ha insistit Vidal. D'altra banda, ha admès que des de l'Àrea Metropolitana de Barcelona estarien més "còmodes" si la Generalitat hagués inclòs dins el seu decret el mínim d'una hora en la precontractació de les VTC, enlloc d'habilitat aquest ens per ampliar els 15 minuts a través del seu propi reglament.

Sobre la demanda de cotxes amb conductor durant els dies del Mobile World Congress, Vidal ha assegurat que "hi haurà vehicles per donar servei a aquest esdeveniment o altres de similars". A més ha recordat que aquests serveis també s'acostumen a contractar amb més antelació, fet que no posaria impediments a les VTC per operar sota el decret de la Generalitat.



El sector del taxi de tot Catalunya es va declarar en vaga durant una setmana per protestar contra el que consideren que és competència deslleial del sector de les VTC i per demanar una regulació més estricta sobre aquest sector. Finalment, amb el decret de la Generalitat, els taxistes van tornar a l'activitat divendres passat.

En total, les empreses de VTC tenen uns 3.000 treballadors a Catalunya i, segons la patronal del sector, Unauto VTC, aquesta setmana presentaran diversos expedients de regulació d'ocupació.