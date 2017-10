Només un 15% dels conductors d'Uber a Espanya són autònoms

La coneguda com a 'uberització' de l'economia –que posa autònoms a servei de la demanda que canalitzen plataformes tecnològiques– no és del tot aplicable en el cas dels conductors d'Uber a Espanya. Tal com ha explicat aquest dimarts el portaveu de comunicació de la companyia tecnològica, són un 85% dels seus conductors els que treballen per a empreses de flotes de vehicles privats que, al seu torn, fan servir la plataforma. La proporció d'autònoms, doncs, és molt reduïda.

El motiu pel qual es dona aquest escenari, força diferent al de la majoria de ciutats on està activa aquesta plataforma, és per les restriccions del mercat de les llicències VTC (vehicle de lloguer amb conductor) que estan limitades a una proporció d'una per a cada 30 taxis. Per això, els preus de les llicències VTC ronden els 50.000 euros (menys que les de taxi) i acostumen a estar en mans d'aquestes empreses.

Tot i això,Uber ha tornat a rebutjar fer pública la xifra de conductors operatius a Espanya. "No compartim les dades de conductors a Espanya perquè la competència és molt elevada i encara no estem en condicions de fer públiques aquestes dades", ha apuntat el seu portaveu de comunicació.

Uber redobla l'aposta per Madrid

Inaugura el seu segon espai en menys de dos mesos a la capital

Després d'anys sense saber on eren les seves oficines a Espanya, la plataforma de conductors a demanda, Uber, ha inaugurat amb pocs mesos el seu segon espai a Madrid. Si al setembre va inaugurar les seves oficines oficialment a la capital espanyola, aquest octubre estrena un centre d'atenció per a conductors d'Uber i repartidors d'UberEats.

Tal com han explicat els portaveus de l'empresa, aquesta és una prova de l'aposta de la companyia per Espanya. El servei d'atenció al client estarà format per "un equip d'experts que són persones que entenen perfectament l'aplicació i que poden resoldre qualsevol tipus de dubte que tinguin els conductors", ha apunat Galiardo.

Un nou sistema per puntuar conductors i clients

En la roda de premsa d'aquest dimarts en la qual s'ha presentat aquest nou espai, Uber ha comptat amb la presència de dos dels conductors que treballen a través de la plataforma, que han explicat com els afectaran els canvis que ha anunciat la plataforma. Entre aquests canvis, deixaran d'afectar sobre la puntuació del conductor alguns criteris que no depenen d'ell, com ara el trànsit.

Sobre la possibilitat d'obrir a Barcelona, Uber ha insistit que encara no hi ha prou llicències activades a Catalunya. "No hi ha més de 1.000 llicències a Barcelona i amb el nivell de demanda que hi ha no podríem oferir un bon servei", ha dit el seu portaveu.