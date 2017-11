Uber reconeix que va patir un atac informàtic el 2016 que va afectar 57 milions d'usuaris

Uber va patir un atac informàtic que va afectar les dades d'un total de 57 milions d'usuaris de l'aplicació a tot el món l'octubre del 2016. El seu president executiu, Dara Khosrowshahi, ha reconegut aquesta nit l'incident en un comunicat, més d'un any després de l'incident. Dos hackers aliens a l'empresa van poder descarregar-se informació personal de 57 milions d'usuaris exposats -entre els quals hi havia 600.000 conductors dels quals en van piratejar els noms i les matrícules- i van piratejar dades com ara els correus electrònics o el número de mòbil. Tot i això, la plataforma de transport compartit ha assegurat que no van poder accedir a altra informació sensible, com els números de targeta, els de la seguretat social o els comptes bancaris.

Els autors del robatori van ser identificats i es van prendre mesures necessàries, segons ha explicat el president executiu, perquè les dades que s'havien piratejat fossin destruïdes. En el comunicat, Dara Khosrowshahi ha reconegut que "res d'això hauria d'haver passat" i ha assegurat que l'empresa està "canviant la manera de fer negocis".