Uniqlo obrirà a la Diagonal el seu local més gran

La marca japonesa Uniqlo segueix expandint-se per Barcelona i obrirà aquest estiu el seu tercer local a la ciutat. Segons ha pogut saber l’ARA, la botiga, que tindrà uns 3.000 metres quadrats, ocuparà les dues plantes superiors de l’antic centre comercial Pedralbes Centre i serà el local més gran que tindrà la companyia al municipi. Les obres van començar l’estiu passat, just quan les galeries van tancar les portes, i està previst que s’acabin el 31 de maig i que entre el juny i el juliol la marca japonesa -si no hi ha endarreriments- obri les portes als clients. Consultada per l’ARA, la companyia va declinar fer cap valoració i facilitar dades sobre la nova obertura.

Al grup de moda fundat i presidit per Tadashi Yanai li va costar molt entrar a Barcelona. Uniqlo va situar Espanya en el seu pla d’expansió per primera vegada l’any 2009, però la crisi econòmica va fer que el gegant se n’oblidés. Després va trobar-se amb la resistència de les marques locals: a principis del 2014 va estar a punt de signar un local a plaça Catalunya, però finalment l’hi va prendre Desigual. Després de molt buscar, va trobar la seva primera botiga, al passeig de Gràcia amb la Gran Via. Es va inaugurar el setembre del 2017, té 1.730 metres quadrats dividits en quatre plantes i comercialitza roba de dona, home i nen.

El segon local es va inaugurar el mes següent al centre comercial Les Glòries. L’espai té una superfície de 1.200 metres quadrats. Durant la seva inauguració, el director d’operacions de la companyia a Espanya, Kohsuke Kobayashi, no només va reiterar l’interès de la firma per la ciutat de Barcelona, sinó també per Espanya, on va assegurar que volien obrir nous establiments. De fet, una de les ciutats en què sempre han mostrat especial interès, a banda de Barcelona, és Madrid. De moment, però, no hi tenen cap botiga.

Uniqlo és la cadena principal de Fast Retailing, una mena d’Inditex a la japonesa. Va obrir la seva primera botiga al seu país d’origen el 1984 i compta amb més de 1.800 establiments repartits per una vintena de països. A Europa opera en set, on té 53 locals. Primer va entrar al Regne Unit, l’any 2001, i posteriorment va anar obrint botigues a França, Alemanya, Bèlgica, Espanya, Suècia i els Països Baixos.

Fa sis anys el gegant japonès es va marcar l’objectiu de convertir-se l’any 2020 en el principal grup de moda del món. “Crec realment que podem aconseguir aquest somni. Els reptes petits no donen energia”, va dir aleshores Yanai.

Nespresso i un supermercat

La botiga d’Uniqlo no serà l’única que s’ubicarà a l’edifici del Dau, que és com es diu l’edifici quadrat i negre on hi havia l’antic Pedralbes Centre. A la planta que dona a peu de carrer hi haurà una botiga de càpsules de cafè Nespresso. De fet, la companyia ja tenia un local a l’antic centre comercial però ubicat a la planta superior. Al costat de Nespresso hi ha Furest, que és l’única botiga que actualment segueix oberta a l’edifici. Pel que fa a la planta de sota, està previst que s’hi ubiqui un supermercat. Aquesta operació, però, encara no està tancada. Tampoc es descarta la incorporació d’algun altre negoci.

Les obres s’acabaran a l’estiu

L’edifici, situat al número 609-615 de la Diagonal, compta amb poc més de 22.000 metres quadrats (al marge de l’aparcament), dels quals més de 5.500 seran comercials, mentre que la resta es destinaran a oficines.

La rehabilitació de l’edifici (propietat de la immobiliària Colonial), que va començar l’estiu passat, pretén guanyar sostenibilitat i eficiència però també millorar l’accessibilitat a les oficines, per on passen unes 2.500 persones al dia. En aquest sentit, està previst fer una entrada més gran, sacrificant part de l’antic espai comercial. La previsió inicial és que les obres acabin al mes d’agost, però els locals que estiguin acabats abans, com és el cas d’Uniqlo, ja podran anar obrint les portes.

El centre comercial Pedralbes Centre va tancar les portes el 31 de juliol passat, després de gairebé tres dècades d’activitat. Es va inaugurar el 1989 seguint el model de les galeries Bulevard Rosa, que també van abaixar les persianes l’estiu passat. El centre fins i tot va donar nom a una sèrie de TV3 protagonitzada per la cantant Nina.